中文大學出版社出版的《張春橋獄中家書》，一書兩版，一是印刷版，將家書以鉛印字體印出，方便讀者閱讀；另一是手跡版，將每封家書掃描印出，證明確有家書，不是偽造。

此書收入張春橋在1985年至2003年寫給家人的書信58封，並附有對其長女張維維的長篇訪談，全部為首次公開發表。張春橋在「四人幫」中，按中共 中央提法，名列第二，其順序是：王洪文、張春橋、江青和姚文元。這種次序，是根據毛澤東逝世時他們黨內地位的高低而定：王洪文任政治局常委、中央副主席；張春橋任政治局常委、國務院 副總理、解放軍 總政治部主任；姚文元主管全國輿論；江青雖然沒有具體權力，卻以「毛澤東妻子」的特殊身分排列第三。

其實論資排輩，文革初起，王洪文尚未崛起，所謂「二人成伙，三人成幫」，最初是江青與張春橋合伙，由江青和張春橋指使姚文元編寫《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》，成為發動文革的導火線。文革前期，江青、張春橋和姚文元結成的三人幫，一直是中央文革小組的主要成員，對文革的發動起關鍵作用。

在1969年中共九大，三人幫全部進入政治局。而由造反派起家的王洪文，是1971年林彪出逃並喪命後，從上海上調中央，不久就和三人幫結成四人幫，並在1973年中共十大上被選為僅在周恩來之後的中央副主席，一躍成為四人幫頭頭。

從歷史上看，文革這場浩劫，張春橋畢竟舉足輕重，因為他最初與江青合伙，而江青肚裡有多少墨水，路人皆見。倒是張春橋雖是文藝青年出身，早在1935年5月到上海，從事文化寫作，曾在晉察冀解放區先後擔任《晉察冀日報》和《石門日報》主編；新中國成立後，歷任上海《解放日報》社長兼總編輯。