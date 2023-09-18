慈山寺的朋友送來兩包經法師灑淨加持的「慈山米」，吃的時候非常特別，不是把米全部放入電飯煲 ，而是每次只拿7粒米，配合平時的米飯一起煮，一起吃。

這些米是8月下旬盂蘭盆會期間，派發給到訪慈山寺的善信和義工等有緣人。派米是香港 獨有的盂蘭節傳統，可能源於1950年代，當時不少潮州人開米鋪，於盂蘭勝會用白米為無主孤魂舉行超渡儀式；儀式過後，把白米派給善信，名為「平安米」。

這引起我的好奇，為何不是全包米用於煮食，而是每次只放7粒米？原來有一個故事。

佛陀所有的弟子中，「阿難陀」以多聞稱著，相貌莊嚴，記憶力最強。有一天，他遵從佛陀指示，將袈裟拿到海邊浸洗，不料一浸水，海上即刻波濤洶湧。阿難使用神力，將須彌山移來壓上袈裟，但仍舊不能平息風浪。他們向佛陀求助，佛陀輕輕拈起一粒善信布施的米，叫他放在袈裟上。阿難半信半疑地將這粒米丟進水中，竟然一下子就風平浪靜了。

佛說︰「施主一粒米，大如須彌山。」一粒稻穗從最初的播種，經過灌溉、施肥、收割，農民出了不少汗水才能種出一粒米，得來不易，比山更重。聽了這個故事，明白其中意義，每次只取7粒米，與白米混合同煮，仔細品嘗功德。