近來，香港 體育健兒在參加一些國際體育運動賽事中捷報頻傳，奪金（牌）連連，為香港爭光添彩，十分令人矚目。

4月，香港女子冰球代表隊赴羅馬尼亞參加世界女子冰球錦標賽，香港冰球手敢打敢拚，競技狀態超乎尋常，在該大賽第三級別A組中奪得金牌，取得歷史性突破，並順利晉級，更上一層樓，令人刮目相看。

7月，世界員警及消防運動會在加拿大盛大登場，香港300多位老警和執法人員組成的體育大軍開赴溫尼伯市（Winnipeg），與70多個國家和地區的體育選手一爭高低。香港隊不負眾望，勇奪得97塊金牌、90塊銀牌、88塊銅牌，獲得獎牌數多達275個，成績斐然，為港爭光。

8月，引人關注的成都世界大學生運動會上，香港隊有143位運動員 出戰12個體育比賽項目的角逐，其中多名奧運級選手拿出絕活，贏得4個金牌、1個銀牌、7個銅牌，香港隊在本屆運動會上「出人頭地」，成績亮眼。

眾所周知，香港曾被譽為亞洲「四小龍」之一，其經濟發達可見一斑。

香港不僅被公認謂世界「金融之都」，而且還有「購物天堂」之美稱。實際上，香港還是個「體育之城」。香港民眾體育運動十分活躍，也很普及。像變形金剛跑步賽、渣打香港馬拉松、新世界維港泳、香港單車節等民眾體育運動，真是五花八門，百花齊放。可見，香港民眾體育運動有著優良歷史傳統。

香港體育健兒之所以能在世界體育賽事中奪金（牌）摘銀（牌），首先得益於香港這塊體育沃土，民眾體育「基礎工程」打得紮實，締造了體育人才輩出，「前赴後繼」，開花結果。早在五十年代末，香港出了個乒乓球高手容國團。1959年，他在世界乒乓球錦標賽男子單打比賽中，不畏世界各國乒乓球強手，奮勇應戰，一個個過關斬將，奪得冠軍，成為世界乒壇詫叱風雲的人物。不久，港仔傅其芳、姜永寧也浮出水面，從香港「跳槽」，成為中國乒乓球隊主力隊員，為國爭得榮耀。

香港體育健兒在各大比賽中之所以屢屢出彩，還有一個值得一讚的是港人體育「從小抓起」，一些小學校一般都很重視孩子的體育課，從小培養孩子對體育運動的興趣。此外，歷史悠久的港警足球 會，創會已超過一個世紀，係香港足球總會成員，常推薦苗子球員入選香港足球隊。今年暑假，該會特別推出「幼獅足球訓練計劃」，專門為小小足球隊員訓練，由足球老將開課，並作足球實戰基本功訓練，練就踢球「真功夫」，培訓新一代「足球幼獅」生力軍。

我為「足球幼獅」加油，並期待香港湧現更多體育項目「幼獅」，願他們快快成長。