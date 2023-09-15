經常在網上看見公共交通車上劇烈爭吵的事件，不少更發展為激烈打鬥場面，女與女打到扭成一團、互扯頭髮；男跟男打鬥則拳拳重擊，不顧人命。我不禁搖頭，幹嘛？為了爭奪一個座位而大打出手，隨時搞出人命或惹上官非，值得嗎？

那個帶著兩個年幼小孩的年輕媽媽，為了爭奪巴士座位跟孩子同坐，因而跟年長女士起齟齬，你一言我一語互扯後腿。有人說：「真沒見過像妳這麼野蠻的人！」年輕媽媽回嘴：「是嗎？你現在就可以見識到啦！」

我不禁搖頭，這位媽媽是在給小孩示範「鐵嘴雞」的本領嗎？即使吵架大勝又如何？我明白媽媽帶兩個小孩真的不容易，但即使她努力將自己和小孩打扮得很漂亮，也是徒然，因為媽媽跟人撒野的嘴臉很醜陋。

帶著孩子的爸媽們，下次當你們沉不住氣要跟人在公眾場所火併時請三思，你們的行為絕對會為孩子帶來負面影響。

有孩子天生膽怯，特別害怕目睹劇烈的爭吵場面，我曾見過有孩子在大人爭執時嚇得嘔吐大作，更有孩子會事後做惡夢或生病。

有些孩子看似鎮定，沒有太大的反應，但其實小小年紀心裡會有盤算，若他們覺得爸媽行為極為失禮的話，他們會瞧不起爸媽的；也有孩子會覺得好丟臉，為不講理的爸媽感到內疚、自卑。

不過，也有孩子會有樣學樣，學懂即使是區區一個座位，也絕不能吃虧，多說無用，用拳頭最實際；如此這般，社會就不停增添不講理的惡霸了。