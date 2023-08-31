網民在評論一位息影女星時，毫不留情：「她年輕時很漂亮的，現在走樣了。」「年輕時說她有幾仙氣啊，現在卻變成阿婆。」老實說，她五十多歲能保持這般瀟灑體面的容顏，我覺得已是得天獨厚了。

「哪個女星現在又胖又老！」「哪個男星現在殘得像老伯伯！」每次聽到有人發放類似的狠評時，我都會忍不住噗哧一笑。難道吐出這些話的男男女女，自身是不會老的嗎？變老這回事，絕對不是明星的專利呀。

即使閣下今天多麼年輕，歲月總會一晃而逝，五年、十年、二十年眨眨眼就會成為過去，我們每一個人都會漸漸變老，變成阿婆、阿伯，那又如何？阿婆、阿伯也可以很美呀。

打從那年陪伴家母留院一個月後，對於美與醜有了全新的啟示。

我不清楚那位日本 婆婆幾多歲，患了甚什病，只記得她每天都會衣著整齊地坐於病床旁邊的椅子上，腰骨挺直；對每個路過的人她都會點頭微笑，我稱讚她的帽子漂亮時，她更是深深地致謝，雙眼泛出笑意。

這位婆婆溫文爾雅，散發著含蓄而優雅的氣質，我覺得她美極了。

同一樓層有另一位白人婆婆，臉上深刻的輪廓卻讓她看上去面目猙獰，年輕時美人的晶瑩大眼睛，已變得晦暗污濁了；她不是不停嘮叼埋怨，就是放大喉嚨怒吼，還會將口中食物吐到地上去…醜陋得令我別過臉不敢看呢。