她大半生於職場戰績彪炳，可惜近年健康大不如前，又正值退休 之年，人也變得婉約了。

「你下班回家就直接入房，不打招呼，就連眼尾都無沒看我一下！」她在埋怨兒子時，隱藏著被親人離棄的落魄感。

「男生都不懂表達啦！」我嘗試鼓勵她：「我最喜歡約兒子吃頓好吃的，然後引導他講一下心事，比如說：『你和同事比較常吃什麼？你和哪個同事最要好？』他就會將公司開心和不開心的事，悉數都說出來！」

「好難！」她歎了一口氣：「我兒子從來都不會跟我同桌吃飯的。」

我為之一怔，然後努力挖掘回憶，依稀記得很久以前她曾說過：「我當然不會跟孩子一起吃飯了，他這麼麻煩，我就叫工人幫他搞，我下班回家當然要好好享受一下！」

我跟她說，「我最喜歡跟兒子去旅行，那是我人生中最快樂的片段。」她垂下頭想了良久，然後戲謔地說：「我可能記憶退化，真的記不起任何快樂片段。」

其實我記得，那年我們數個家庭大伙兒到郊野旅行，她的兒子才五歲，那次全程都是由我拉著他的小手照顧他的，他的媽媽則獨自在享受著，跟兒子是零交流的。

「唉，我說他知道我要做手術，你猜他有何反應？他聳聳肩，然後冷冷酸酸地說，人老了就是這樣啦。」她欲哭無淚。

唉，從小當兒子每次跌倒時，你何嘗不是冷眼黑臉地說：「這個世界汰弱留強，誰叫你這麼弱，就是這樣的！」