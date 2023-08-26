李小龍祖居。（作者提供）

今年四月，逛廣州恩寧路永慶坊，近年那裡經過改建重現了舊時廣州的歷史建築、人文陳跡，還原了從城區流向珠江的一條河湧，頗有老廣州地方特色；不經意走到了一處「西關大屋」前，抬頭一看，門楣用工整楷書寫著「李小龍 祖居」。

李小龍是華人的驕傲，無人不識、無人不曉，但與廣州的緣分我尚不明瞭，由於好奇也想一解心中的疑惑，於是進去參觀了一番。

其實展館的賣點是，這裡曾經居住過李小龍的父親李海泉，且在此一住就是十餘年；李海泉雖非當年軍政界名人，但在廣東粵劇界也屬無人不曉，是1940年代粵港粵劇界的「四大名醜」之一。

對李小龍的認知，主要來自他的中國功夫及演藝貢獻。他出演的創紀錄的電影《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》、《精武門》、《唐山大兄》等，吸引了中外無數觀眾，其中《猛龍過江》打破了亞洲電影票房紀錄。看他的電影，人們佩服他了得的武功，讚嘆中國功夫的博大精深，無數中國人更因看了他的功夫電影，增強了作為中國人的自信。

而他出演的幾部名噪天下的電影，都是由香港 出品。正當他事業如日中天的時候，不幸於1973年猝然離世，地點也是在香港。應該說，李小龍雖然出生在舊金山，但其成長成名及所取得的貢獻，均與香港——他的福地息息相關。可以不誇張地說，是香港養育、成就了他。

然而大凡一個人，一旦成名，尤其是在某一領域對世界作出了貢獻，他的前世今生，都會成為美談，「光宗耀祖」。至今，香港保留了李小龍住過的地方三處，被稱為「故居」。香港文化博物館 與李小龍基金會合作舉辦「平凡不平凡－李小龍」展覽，展示約400件李小龍的文物，且展覽至2026年。他的爺爺曾在廣東佛山順德均安建房居住；他的父親李海泉在廣州永慶坊亦有居所，均成為了令人關注的勝地。

不知有沒有人如我這般粗疏，乍一看以為李小龍曾在永慶坊那間古舊西關大屋居住，其實門楣大字是「祖居」而非「故居」。雖李小龍本人未曾在祖居居住，但也吸引了慕名而來的無數參觀者，李小龍有獨特的貢獻，而「光宗耀祖」亦屬自然。