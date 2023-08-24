為何要「啱Key」？

最近欣賞了幾場音樂會，歌手唱出經典流行曲，台下觀眾拍手和應，好聽又好玩。坐在台下，想起不久前欣賞的歌劇 演出，歌唱家唱出經典歌劇選段，台下觀眾同樣盡興。忽然有所感悟︰「做現代歌星，比古代幸福太多了！」

學習過古典聲樂的人，會明白技巧的挑戰。19世紀歌劇盛行時，作曲家總喜歡加入技巧高超的樂段，歌唱家必須克服花腔、大音距、超高音域等。當時沒有電視、錄音機，樂迷只能在家看樂譜，然後期待台上的演唱者把知名作曲家炫耀技巧的作品，在現場表演出來。

300多年後的今天，情況大逆轉。流行歌手的現場演出，不太著重跟從樂譜，歌迷更欣賞歌手的臨場發揮。演出時，所有樂器、曲譜都要「啱Key」，整首歌可以隨時「降key」、「升Key」，找到歌手唱得最舒服的音調。歌手唱得舒服，樂迷自然聽得舒服，投入欣賞現場演出。一場音樂會演唱幾十首歌，很多人只記得誰是歌手，卻忘記誰是作曲家。

說了這麼多，就是現代的流行曲「以人為本」，每場演唱會都圍繞在歌手最合適的音域。樂迷在家自唱，也可以用卡拉OK機把歌曲調整到「啱Key」，人人都有自己的音域，心平氣和享受唱歌之樂，比古代幸福太多了。