我時常跟友人打趣說：「如果有一天，我被發現在過山車上心臟病 突發而死去的話，那肯定是百分之一百的謀殺案，因為我畏高，是絕對不可能自願坐上過山車的。」

年輕時，試過無數次一鼓作氣去排隊坐過山車或摩天輪，每次結果都是如出一轍，即使已排隊等候了超過一小時，到達閘口時還是決定退出。找個安全地方坐下來時，掌心冒汗，心臟跳得厲害。

有些時候，還是避不了，尤其是帶著孩子旅遊時，總會碰上吊車、透明電梯或高聳入雲的瞭望塔，拚上老命跟上去吧。起步時腳板底有點痕癢，漸漸會汗流浹背，風的呼嘯聲愈變愈大，我感到暈眩，膝蓋無力、雙腳發軟，身體儼如失去平衡，隨時會倒下來。

專家分析患畏高症的人，有這樣的推論：患者大多是敏感、警覺性高、處於過度覺醒狀態，不得不承認自己是屬於這個類別吧。記得有年替電視台拍攝一個有關消費權益的節目，那集是關於買賣樓宇的。導演指示我和拍檔在一個建築中的樓房前念對白，然後作勢走進一部地盤用的臨時工用電梯裡。

對白順利背完，滿以為導演會叫cut，誰知傳來了他的叫喊：「電梯直上15樓！」天呀！我壓根兒沒有絲毫心理準備。臨時電梯徐徐向上升時，不僅吱吱作響，還有點搖晃不穩……

地下收音師急告導演：「喂喂！女主持哭了。」其後，我足足哭了一星期。