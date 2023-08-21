香港 遺傳性心律基金會（心律會）成立10周年，以關懷及支援年輕人心律病、將愛延續無限為主題的慈善音樂會，整個晚上每一首歌曲、每一個嘉賓的分享，都環繞著對病患及照顧者的一份愛，期望透過活動讓更多人認識這個病。

認識心律會創辦人陳淑玲（Shirley）多年，她是一個工作認真、待人以誠的香港工業家。11年前兒子在睡夢中猝死 ，對身為媽媽的她是莫大的打擊，但Shirley在悲傷中走出陰霾；為尋找兒子的死因，她不辭勞苦地走遍世界各地，認識到「突發心律失常死亡綜合症」（SADS）。她發覺香港社會對此病症的認知非常少，在坊間亦難以找到支援，所以她決定以同路人身分，創辦心律會。她深信對SADS的意識、理解和持有開放的態度最為關鍵，讓受影響者做出適當的預防，挽救生命和防止發生類似的悲劇。

自成立以來，心律會一直致力於提供醫療支援及資訊，以協助心律病患及其家屬做出適當醫療。工作包括香港首個SADS醫療研究、資助瑪嘉烈醫院置入首部NGS基因測試系統、推行「SADS心臟專科門診」資助計畫、與香港消防處合作舉行「救人救心大行動」、與香港理工大學合作研究香港首個採用3年數據的「院外心臟停頓存活率OHCA」、積極向政府建議8大政策以提高OHCA存活率、在學校／機構舉辦CPR AED免費工作坊，以及製作多輯醫療專訪影片和國際醫療講座等，她積極和樂於助人的態度，令人敬佩。