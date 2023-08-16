這十年間，曾在美東華盛頓維吉尼亞及美西灣區 生活。在美東住處，華人 較少，我們每周都會駕車大半小時到大華超市購物。到了灣區矽谷華人多多了，大華99就在住處不遠、開車十多分鐘即到的地方。這讓我們的生活方便了許多。但不論遠近，大華超市都是我們生活必去之處。在美國生活的大部分華人，大華99超市應是再熟悉不過，且一定是其生活的一部分。

每周去大華，確實是因為那裡有我們每天都需要的蔬菜、食物，有來自大陸、台灣、香港 甚至東南亞等國家和地區，我們熟悉的包裝、熟悉的牌子的商品，還有粵港人所說的魚缸裡游著「生猛海鮮」——活魚等等。

日前到位於蘋果公司總部旁的大華超市，發現大華進門顯眼之處已擺上中秋的商品，來自台灣、香港、廣州、江南、還有北方的月餅及中秋糖果節慶飾品。這一切都在親切的提醒，中國人十分重視的中秋佳節要到了。大華超市就是這樣與華人的生活節奏同步。

因為有大華的地方，都會陸續開若干中餐館及若干華人經營的中藥店、中式蛋糕店、華人牙科等配套在周邊出現，成為一個大大小小不等的商業區。我們一般選擇周末到大華超市，作為周末的安排，還會同時在超市附近購物、下館子，就像度假一樣。

看最近一期《世界周刊》一篇介紹台灣大華99第二代接棒掌管的文章說，大華99不僅是在美國的一家連鎖超市，對上這家超市的許多海外華人來說，附著回家鄉見親戚嘗家鄉味道的「心靈寄託」。這個說法獲得不少華人深深的認同。

美國是一個移民國家，國民由多民族構成，不存在哪個民族為主，哪個民族為次，只有先後到達的問題。各族裔在這個大家庭中，以共同的價值觀，基本社會政治經濟制度之下共同生活。國家以法律的形式尊重各自的宗教信仰，支持而且鼓勵各民族保持自己的生活習慣，包括充分尊重各族裔傳統的飲食、語言及鄉音。

大華在這種文化之下，自1989年創辦第一家店，至今已發展為58家分店7000多員工、遍布全國各地的華人連鎖超市。它所以可以迅速發展，我想與其成為華人的「心靈寄託」之地有關。