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滿城盡是史努比

〈心有所感〉赫連擁
國內製造，僅限美國地區發行的麥當勞快樂餐史努比公仔。（圖：作者赫連擁提供）
國內製造，僅限美國地區發行的麥當勞快樂餐史努比公仔。（圖：作者赫連擁提供）

「花生漫畫」屬於跟超人同期攻克亞洲讀者的美國漫畫之一，其主角查理布朗飼養的愛犬「史努比」名氣大過故事中的任何人物；應該可以這麼說，很多亞洲國家60年代出生的人或許從沒讀過「花生漫畫」，卻都曾看過那分不出是正版還是盜版「史努比」的周邊產品滿大街賣的盛況。

我因在台灣的小表妹是個「史粉」，而在出國之後為她留意與蒐購過各類周邊產品，僅限美國本地發行、麥當勞快樂餐附贈的史努比公仔，更是不可漏缺。當年我一個高中生去麥當勞就為了幾個塑膠玩具，跟著一堆攜家帶眷的父母點快樂餐，簡直尷尬到不行，這個委託一直到研究所畢業後開了廣告公司，業務實在太忙而中斷。

小表妹為了收集史努比，沒少做過一些外人看來有點瘋狂而又非常燒錢的事情，包括在1990年代中期不知去哪裡打聽來的住址，結交了一堆海外筆友，兩個住日本，三個在香港。沒別的目的，就是相互交換本地購買得到的史努比產品，而有的筆友則是專門收集凱蒂貓，但也不影響往來，總之就是互相幫忙各取所需。聯絡方式從手寫航空信件，轉移到愈來愈方便快捷的電郵，這些筆友之中，據說最長的交往有達十年之久。

1998年在香港的麥當勞，曾因推出「世界之旅」史努比系列公仔，掀起一股極其怪異的購買熱與換購潮。那股瘋狂勁，直到今天就連史努比原生地的美國藏家們都無法想像。

當年據說香港藏家與倒賣者們為了湊齊那一套28件、身著代表國家服飾的限量史努比公仔使盡渾身解數，爭相到不同區域的麥當勞去排隊買餐，有人天天吃麥當勞吃上一個多月仍湊不齊，也有人一口氣買上十幾二十份，只留玩具，而把漢堡薯條等正餐直接發給了路邊的乞丐，更甚者在買餐時直接表示「留狗不留餐」，完全是現代都市版的「買櫝還珠」。

實在太多顧客反應這收藏難度猶如登天，麥當勞於是祭出換購服務，允許顧客把重複的公仔拿回門店交換，每人每天限換一個，結果一樣大排長龍引發熱議，各大媒體爭相報導，不少專欄作家針對這股怪象撰文，一個漫畫人物的周邊產品，竟可以發燒到釀成持續性的社會新聞委實不多見。

同時期的美國，史努比的輝煌期早在二戰至1970年代就達到巔峰，美國「史粉」比率多傾向於跟著漫畫故事一起成長的讀者，段數較高的藏家都不是收藏公仔，而更感興趣收集作者舒茲的絕版漫畫書、簽名甚至漫畫手稿。「花生漫畫」於2000年2月舒茲患癌離世而畫下句點，麥當勞亦不再發行有關的快樂餐公仔，現今知曉並收藏史努比的e世代年輕人已屬罕見。

1998年曾電郵小表妹，問她那三個香港筆友有無把重複多出來的史努比，跟她交換我在美國這裡買寄給她的限量版，結果竟無人肯割愛，都說要留著想辦法換，且不約而同表示，就算湊齊全套也絕不出讓，甭想出錢從他們手上買走。表妹給我的回信裡感嘆地以一句台灣俗諺總結：「生吃都不夠了，哪還留著曬乾？」

那些絕版的史努比公仔若能留到現在，估計可當傳家寶了；已為人母的小表妹，據說她半數以上的史努比收藏都成了兩寶貝孩子的「專屬玩具」，隨便玩。

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