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致敬朱達誠教授

〈太平山下〉鄭子
朱達誠教授（左）為孫中山塑像時，常以孫中山的曾孫（右）當模特兒。（圖：作者鄭子提供）
朱達誠教授（左）為孫中山塑像時，常以孫中山的曾孫（右）當模特兒。（圖：作者鄭子提供）

熾熱的7月，洛杉磯迎來香港人熟悉的雕塑藝術大師朱達誠。1980年代他從武漢移居香港與原籍香港的妻子重聚。當年已屆中年、從事雕刻專業的他，不懂粤語，但他從頭做起，放下身段走到宋城（前為荔園）做泥像修復員，為已破爛泥塑歷史人像修頭補肢，還得穿上宋朝服裝，邊補邊演，製造歷史氣氛。他又為玩具廠製石膏模，創造栩栩如生的生物人物。

經過幾十年的努力，現在朱達誠已是港大、中大藝術課程的教授。

他的藝術造詣開始為港人認識，難得的是他熱愛香港，他為港名人如邵逸夫和鄭裕彤塑像，但也無條件為不畏病毒在抗SARS第一線犧牲的六位醫生護士留下頭像，擺在植物公園以作紀念。香港文物紀念舘有他一個紀念李小龍的銅像，五公尺高、單腿站立踢腳追攻式的雄姿盡顯英雄霸氣。尖東海旁的李小龍擺動雙臂，好像在防守，不如朱創造的勇猛。

這次他帶來李小龍真人大小的銅像及部分名作公開展覽，免費入場，還給有興趣參觀者提供畫畫、黏土捏像指導。現場還做了一個半小時示範表演，模特兒是孫中山先生曾孫。塑像完成後，人們覺得神似他曾祖父。我們居住在洛杉磯的香港人，也以香港有這樣的藝術大師而驕傲，當天到場的還有許多祟拜李小龍的外籍人士和青少年。

香港孕育了來自國內的藝術家，內地人只要努力接地氣，成為港人一分子，大家都是互相尊重，彼此都是一家人。

朱教授現在說得一口流利廣東話，不帶口音，也說明他不但努力登上藝術的高峰，還努力融入香港的生活，變成地地道道的香港人。

香港 李小龍 洛杉磯

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