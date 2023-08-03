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美軍公墓

〈六合飛翔〉岑逸飛

筆者最近旅遊盧森堡，欲前往50公里之遙的克萊沃((Clervaux)參觀該鎮戰爭博物館有關「突出部之役」(Battle Of Bulge)的展覽，卻因博物館閉館而緣慳一面。雖然沒有去克萊沃，退而求其次，去了盧森堡的美軍公墓參觀，也頗有得益。

這個美軍公墓，距離盧森堡機場約2.5公里，因美國的巴頓將軍長眠於此而聞名。公墓始建於1944年12月，當時作為巴頓率領的第三軍團在第二次大戰「突出部之役」陣亡將士的臨時墓地。1951年，盧森堡簽署條約，授予美國政府永久免費使用墓地的權利，不用交稅。1960年7月，公墓和紀念陵園正式落成，盧森堡前女王夏洛特親自參加落成儀式。

墓地面積約20公頃，埋葬5千多名美國軍人。其中大多數死於「突出部之役」(美軍總陣亡人數約2萬)。5千多塊墓碑在綠茵草地上呈輻射狀，排列成9個方陣，依次用英文字母標籤。公墓中的美國士兵墓碑都採用十字架式，但猶太士兵墓碑則有別，採用猶太的大衛星形狀。

距墓地入口不遠之處，有一個被林木環抱的寬闊平台，平台上矗立著一座白色的小教堂，以青銅和石頭雕塑，除了彩色的玻璃窗，還有美軍五大司令部的徽章。墓地中心佇立著兩根旗杆，旗杆之間安葬著巴頓將軍，他的墓碑沒有任何特殊之處，也是十字架式，墓碑上簡單地刻著他的名字，他所率領的第三軍團，他的出生州府(加州)以及他去世日期(1945年12月21日)。

由於巴頓將軍的墓碑獨一無二位於最前方，正對著其他5千多塊美軍墓碑，就好像他對著5千士兵訓話，而從公墓的正前方看，5千多塊白色十字架墓碑在綠色草坪上排列整齊，不僅莊嚴肅穆，更是一種視覺上的震撼。

博物館 猶太 加州

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