香港雕塑家朱達誠，在洛杉磯展出李小龍標誌性的「側踢」雕塑。（圖：作者盧威攝影）

夏日炎炎，第33屆香港 書展揭幕，吸引成千上萬市民遨遊書海，人們尋求好書的希望更熾熱。今次書展還特設「黃飛鴻專區」，參觀者可透過AI技術，體驗與一代宗師黃飛鴻練拳的滋味。這是書展植入的黑科技，讓默默無聞的紙本書，一下子活起來，與讀者面對面互動交流。這不僅是書展的一個亮點，也是香港「拳文化」的又一體現。

黃飛鴻是廣東南海早期的「嶺南武術宗師」，係南拳流派洪拳的「祖師爺」。他的功夫絕招頗多，虎鶴雙形拳、五形拳、醉拳等，均是擊敗對手的「神祕武器」。其後人及嫡系徒弟便到香港開武館，傳授黃飛鴻武術真功夫。

1991年，李連杰主演香港功夫片「黃飛鴻」，他成功朔造了瀟灑不羈、氣度非凡的武術宗師黃飛鴻，給香港電影市場投下一枚震撼彈。該片榮獲第28屆台灣金馬獎「最佳電影音樂」；第11屆香港電影金像獎「最佳導演」、「最佳剪接」、「最佳動作指導」、「最佳電影配樂」；2005年，電影「黃飛鴻」又獲香港電影金像獎協會票選入圍「最佳華語片一百部」。

從黃飛鴻到李小龍 、成龍、李連杰等武打明星，在香港發揚中華武術精神，傳遞與傳承「拳文化」，起到推波助瀾積極作用。7月20日，適逢一代拳王李小龍逝世50周年紀念日，香港文博館舉行系列紀念活動，展出600多件李小龍珍貴文物，不同時期的文字介紹與照片，還放映《猛龍過江》、《唐山大兄》、《精武門》等李小龍參演的電影。

2013年7月，香港知名雕塑 家朱達誠特意打造3米5高的李小龍雕塑，刻劃出李小龍最具標誌性的「側踢」姿勢，「落戶」香港文博館，與香港九龍尖沙咀星光大道上的另一尊兩米高的李小龍銅像（廣州雕塑家曹崇恩創作）遙相呼應，內外並重。

7月14日，香港雕塑家朱達誠飛越太平洋，來到洛杉磯中國城附近的華美博物館，舉辦「地靈人傑」雕塑展，40多件藝術作品中有一尊真人大小的李小龍雕塑，擺出其標誌性的「側踢」姿勢，成為雕塑展的一大亮點。我有幸參觀了展覽，並有機會與朱達誠交流，傾聽他創作李小龍雕塑的心路歷程。

朱達誠也是個「李小龍迷」，為了凸顯李小龍敢於拚搏的精神，他看了一遍又一遍李小龍武打電影，便覺得李小龍一套套拳術，其精華「腿功」了得。創作中他著力李小龍的踢腿功夫。他說「武打中，踢腿是進攻型動作，相當有氣勢，也最能體現李小龍克敵致勝精神」。這座李小龍側踢雕塑，是原作的縮小版。展覽結束，這座李小龍側踢雕塑贈送李小龍女兒李香凝珍藏。

人們為成龍、李連杰等「武打明星」拍手叫好，也感念黃飛鴻、李小龍等老一輩武藝高手，不忘他們為中華武術所作的豐功偉績。願「拳文化」在香港持久不衰，在海外也持續燃燒。