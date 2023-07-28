早年居港期間，我是甲級貧民戶，家徒四壁，三尺之童，一飯難求，求而得之，對我來說已算是福如東海，那裡還有什麼計不計，故弄玄虛，不過生活成習慣，沒有計也是一種計，按部就班就是。

那時我住在修頓球場與中環之間，前面是一棟叫「晨曦」電器舖，後面一間小破木屋就是我的貧民居所，現在說說我身處環境難於「一日之計在於晨」。

為了做生意要講場面，「晨曦」將香港 電臺大喇叭掛在大門口正上方，早上六點正，中環開過來電車，清脆叮噹兩聲，劃破清晨寜靜，向港人發出「早晨」的問安，接著香港電臺開播，放出一貫開播音樂，是粵曲「勝利歸來」，雄渾嘹亮，我的最愛，吵醒附近居民，個個擦擦未睡醒眼晴，開始「一日之計在於晨」。

大約七點鐘「麗的呼聲」李我節目，講新聞頭頭是道，極受聽眾歡迎，聽眾勸他改姓愛，藝名「愛我」更有人情味，七點一刻，我要準備去銅鑼灣返工，不再領難民飯，上電車五分鐘到修頓球場街邊大排擋，新鮮熱棘白粥，芳香撲鼻油炸鬼，熱氣如火如荼加上叫賣聲，就是早餐交響樂 ，當場肚餓，一輪衝鋒，三碗粥一根油條，肚子仍唱空城計，但沒錢了，只好向交響樂揮手告別。

電車走過軒尼斯道就落銅鑼灣，銅鑼灣是一條中型海灣，灣內有一塊幅員廣大平地，正在作大規模社區建築，可用一些合格童工搬磚頭打掃垃圾，兩元一小時人工，一個上午可賺個十元八元，勉強夠裹腹，中午返到大排擋，手上有錢，當下逸興遄飛，膽子也大了，下單大碟乾炒牛河，一碗白粥，兩碟粉腸，又一輪衝鋒，肚飽萬事足，空城計楚河漢界一掃而空，古人講，民以食為天，真是至理名言。

多年在港，我就是這般大同小異，到處打辛苦工賺辛苦錢，直到有一天，我決定到調景嶺復學，生活方式才有了改變，也做第一件「一日之計在於晨」的人生正事。

這件大事第一要稟告的是在荃灣安眠的外婆，所以計畫拜山掃墓，前一晚我買了三牲水果和冥紙，翌日一早，叫了黑牌「的士」直奔荃灣佛教善堂墓園，四周掃墓人潮絡繹不絕，個個行人欲斷魂。我不賢也不孝，兩年沒掃墓了，物換星移幾度秋，落葉已把秋風舞得滿地黃，我一堆堆的掃，也一聲聲的哭，掃完了淚還停不下。

我把三牲擺上，一邊燒冥紙一邊勸外婆「多享用些」，冥冥中忽然天邊傳來聲音「你要乖乖地讀書，阿婆會錫你」親情呼喚，我忍不住，號啕痛哭。回想起來這已是幾十年前往事。遙望天際「婆婆我愛你，永永遠遠」，一場祖孫天人離情別緒，在真正「一日之計在於晨」中溢於言表，而今思之，欲哭無淚，嗚呼！