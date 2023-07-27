我的時序是這樣的：今年五月初在香港做了體檢，膽固醇和血糖 指數等全部正常。數天後，甫到達倫敦卻患上新冠肺炎 ，其後自我隔離了12天，症狀輕微。

本人託賴身體狀況向來良好，但心血來潮，這把年紀也許該是時候光顧英國NHS留個紀錄了。於6月15日完成了驗血過程後，我就歡天喜地踏上溫哥華的旅途，基本上已忘記了體檢這回事。

7月第二個星期，還是循例打電話去問問吧，反正一個多月前才驗過，一切正常應該沒問題的，我是多麼的自豪啊！

「妳的血糖指數比正常上限高出了兩度，妳已被納為糖尿病 高危群組，需要注意！」哎呀呀呀！我是聽錯了嗎？對方是讀錯了別人的檔案嗎？我頓時愣在原地，腦袋空白一片。

我大惑不解，一個人怎可能於短短個半月之內，由一切正常，頓然變成糖尿病高危人士？「媽，你將橙汁當水飲，糖分太高了！」大仔說。「媽，妳食得太多甜品和鹽分高的食物啦！」細仔說。

遵命！媽媽從此都不敢放肆了，可樂，再見！巧克力，再見！紅燒肉，再見了！

昨天接到好友的電話，頓時又令我愣住了。「我剛剛驗出有糖尿病呀！」嚇？不可能吧，這位好友極之注重健康，從來都不吃甜、不吃肥，飯只吃一口，家族又沒有糖尿病史，幹嘛？

我倆卻有一個共通點，我們都於一個月前患過新冠肺炎！立即上網查看，這個病跟糖尿病果然是有一定的相連關係呢，專家也有研究呀！