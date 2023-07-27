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怡東的大堂

〈太平山下〉瑞雪

最近在網上瀏覽時，偶爾看到銅鑼灣的香港怡東酒店正被重建成商業大廈，馬上去Google搜查。

看到酒店的名稱前加上了「Former 」的字樣，同時還有一行紅色的「Permanently closed」，著實給後知後覺才知道的我帶來了一陣遺憾，沒想到這家地處銅鑼灣核心地段的老牌酒店、曾經深受遊客們歡迎的酒店永久關閉了。

回頭又去翻看手機裡的照片，2018年12月底有一天，我還去過怡東的大堂，想不到三個月後的2019年3月底是它結業的日子。

記得那次是上海的好友要來港出差一周，告訴我辦公室在中環的國際金融中心，而她把酒店訂在銅鑼灣。

我問：「哪個酒店？」她回答說：「怡東。」於是我們就順理成章地約好了在怡東的大堂見面。

那天陪她逛街、陪她買了G2000的套裝，又在一個大樓下看到室外市集裡都是兒童書攤，十分生動形象的書籍讓人愛不釋手，因繁體字的緣故，最後只能買下幾本有趣的英文讀物，也是心滿意足。

無獨有偶，差不多一周後從美國來港轉機順便落地香港玩幾天的朋友一家，告訴我他們選了一個位置非常好的酒店，從機場可以乘坐巴士直接到。

我問：「具體在哪裡？」朋友回覆說：「是一個叫銅鑼灣的地方，酒店名稱是香港怡東酒店。」還問我知不知道？

我當然是知道的，那次也還是約在怡東的大堂，等候來自遠方的朋友。

怡東的大堂，每次去都是人很多，寬大的正方形沙發基本沒有空位，我到了之後通常就待在粗大的樓柱旁、或者在樓梯的下方找個不妨礙別人走路的地方，站著等朋友。

整個大堂並沒有很大，應該是有定期翻新，完全沒有陳舊過時，反而給人很溫和明亮的感覺。

在我家的書櫥裡，至今還放有一只鐵質的儲蓄罐，是早年第一次入住怡東酒店時擺在房間裡的禮物，儲蓄罐的形狀與圖案就是怡東的大樓，正面看上去方方正正、細細高高、中規中矩的樣子，記得裡面好像裝的是幾顆棉花糖，吃完後覺得罐子很不錯就留了下來。如今怡東酒店已經怡然東去，儲蓄罐也成了紀念品。

相比入住過其他香港酒店，怡東不是最高檔的，它的大堂也不是那麼大，但是對我和身邊的一些朋友來說，怡東大堂是我們相約相見過的地方，它帶給我們的記憶是熟悉的、便利的，是可親的，亦是美好的。

香港 儲蓄 Google

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