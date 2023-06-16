絕對不可小覷一把12吋長的刀，須知道生魚片刀是特別鋒利的。

本人以前曾上過學習煮日本 料理的課，買過一把生魚片刀。清楚記得當時我極小心地把它儲藏，並千叮萬囑家裡小孩切勿把玩。生魚片刀的刀頭必然尖銳，以方便切割鮮魚，而切成的一片片魚肉薄得透明，可以想像生魚片刀是如何的鋒利。

恐怖的影像在夢中晃來晃去，我欲叫救命，但是無論如何竭力也未能發聲…相信過去數天不少香港 人也跟我一樣被噩夢纏擾，難以釋懷吧！

也許是時候重新處理可成為武器的危險物品了，即使買刀不至於要實名制，但卻不應將利刃隨意陳列於方便位置，應該存放在上了鎖的玻璃櫃裡，這樣至少可杜絕心懷不軌的人，恐怕買刀過程會被售貨員認出而卻步。

兩個志同道合的女生，本來是高高興興去逛商場，卻飛來橫禍枉死；那邊廂三個可愛的小妹妹，本應在公園裡盡情玩耍，卻被最親近的人狠施毒手，結束了短短的生命。世俗人除了慨嘆人生無常，還可以做些甚麼？

這兩天，聽過不少人提供的遇危急避險攻略，我倒覺得更應加緊教育 孩子的同理心，讓新一代懂得尊重和體諒別人的感受。為人父母者，該以愛心教育孩子正確的價值觀，讓孩子身心健康地成長。