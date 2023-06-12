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東方的微笑

〈六合飛翔〉岑逸飛

十多年前遊敦煌，印象較深刻的是莫高窟259窟的一尊北魏時期的禪定佛像，雙腿盤坐，兩手相握收於腹前，造型古樸，兩耳垂肩，細眉圓眼，棱鼻厚唇，雙唇微閉而成月牙形，嘴角微微上翹，神情恬靜和悅，露出一絲發自內心深處的微笑。

佛像此一安詳的微笑充滿動人魅力，在善良與莊嚴之中，體現祥和與慈悲，妙在無論從哪個角度觀看，都會得出同樣結論。有論者認為這是「東方的微笑」，有異於達文西著名的《蒙娜麗莎》畫作。

北魏時期，佛教興起，佛教得到空前發展，從北魏建朝到534年滅亡，在中國境內開鑿無數佛像，其藝術造詣非凡，是中國雕刻藝術的典範。北魏佛像的一個典型特徵就是微笑，給人一種深邃之感，於寧靜中透出百般慈愛，平靜中帶有關愛和人性美。北魏時期人們以瘦為美，所以這時的佛雕像也追求秀骨清像式的藝術風格，造像多趨向活潑、清秀、溫和。

至於《蒙娜麗莎》這幅「微笑畫」，繪畫前後達十年，那種微笑滲透著神祕感，而其技法則是運用所謂「輪廓模糊法」，也就是藉著明暗的微妙變化令形態柔和生動，加上「空氣遠近法」，以朦朧色彩刻畫畫中空間的深度，顯得撲朔迷離，引發一探究竟的好奇。

然而個人認為，蒙娜麗莎的微笑吸引力還要加上她的髮型。有云「髮型是女人的第二生命」，假設蒙娜麗莎的髮型不是「清湯掛麵」，而是蓬鬆蜷曲，那種神祕韻味就消失殆盡。蒙娜麗莎的真正身分是佛羅倫斯(Florence)一名富商的妻子，而只有通過「清湯掛麵」的清純模樣，才會一洗她可能紅杏出牆的遐想，而神祕感要建立在純淨基礎上，始有深度。

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