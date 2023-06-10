香港 的警察 ，向來都有俗稱，職級最低的，一般稱為「散仔」或「老散」；當然，「散仔」一詞並不只限於警界，在建築地盤打散工的，以至遊手好閒的無業男青年，都一樣可稱之為「散仔」。

清同治甲子年《廣東通志》卷三三四提及：「遊手者曰散仔。」另外，香港林迪的《半生牛馬》這樣說：「上頭幾個大粒佬，聞風先遁，剩低我地呢班散仔。」一般而言，游手好閒，無所事事，便很容易走上歪途，「散仔」就貶為「爛仔」，做了黑幫的小混混。

有一部電影 叫「散仔英雄傳」，由奇妙映畫電影工作室出品，上海小橘影視文化有限公司發行，本片由伍國寶編劇、執導。伍國寶、小肥羊、何雨桐和郭子恒主演的新媒體電影，匯聚廣州本土一眾喜劇演員，欲弘揚廣府文化精神，再掀粵語電影熱潮。

眾所周知，廣東話一向有古風，「散仔」之「散」用於警員，可能源自「散兵游勇」。清朝的兵卒，都是臨時招募的，而其制服在胸前刻了個「勇」字，因此叫「游勇」，而且他們經常使用以人工挖掘的壕坑(稱為「散兵坑」)作戰，所以「游勇」又可稱為「散兵」，「散兵」一詞更成為無軍銜的軍人代名詞。

另外，在過去步兵採取密集隊形時代，常會在整體隊形的前方和側面一段距離安排散兵，其功用在於敵我雙方主力交鋒前，先以遠程攻擊，對敵軍造成損害，而使其佇列受損分散；同時也可以從採取同樣戰術的敵軍攻勢掩護我方主力部隊。

由「散兵」而演化成「散仔」，由「散仔」更進一步提升為「老散」，廣東人加一個「老」字在前面，可不是指老年人，而是因為彼此熟絡，以「老」字來表示親切。