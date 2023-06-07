公雞碗也叫作雞公碗、雞公缽，是粵港和閩南地區平常人家普遍使用的碗，寓意著起家致富、多添男丁、家庭興旺，這樣的寓意來自以前以農耕為主的社會，也說明了公雞碗的存在已是源遠流長。

我自小生活在上海，小時候沒有見過這樣的碗，後來因為特別喜歡看港劇，更讀到過一篇文章，寫的是在香港 電影和港劇中屢次出現過的一只公雞碗，稱得上是「神道具」，跨度熒屏有30年之久，還配了很多的劇情照片，十分生動，這樣的文章讀後總能給人帶來經典的懷舊，所以對公雞碗有了一種特別的關注，不僅如此，我還有兩次印象深刻使用公雞碗就餐的經歷。

一次是疫情 期間回上海的同學聚會，地點選在來福士廣場裡一家以粵菜和點心為主的海鮮酒家，那晚我們訂的是包廂，經過大堂時看到一張張長方形的餐桌上，擺放的全部都是印著公雞的飯碗、碟子、湯勺、茶杯，甚是喜歡，只可惜疫情的原因，偌大的大堂裡只有零星的幾個服務員，沒有一個客人，整個店裡也只有我們一桌。

那個晚上看著眼前的一套造型簡單、色彩鮮豔好看的公雞碗餐具，很開心，心情也是格外的好，畢竟疫情管控的形勢下，能夠出來聚會是何等的不易，都是真心又勇敢的朋友。

同學聚會免不了暢談風華正茂時的各種書生意氣，以及在無拘無束的年紀裡做過的各種趣事和囧事，回家路上寫下了「讓我們舉起酒杯，金樽中泛起漣漪，杯中倒影著美麗的燈光，四周環繞著笑聲蜜語。憶往昔輕輕，飄蕩在風中，迎面又吹來涼爽的風。」

還有一次拿公雞碗吃飯的餐廳，是在香港機場 。

疫情前的那些年，往來香港還算頻繁，有一次離港前，香港朋友H先生一定要送我去機場，盛情難卻；H先生說：「早點到機場後，可以安心地請你吃個午飯，然後你去check in，我回去，這樣不用趕時間的安排最好。」

其實我一向不喜歡送機，確切地說，是不喜歡各種形式的離別，包括送機，但那一次例外。到機場後，H先生在機場裡的熟悉地帶我穿梭、上樓，到一家港式餐廳，我一眼就看到了裡面桌上的公雞碗，坐下後覺得有趣，還迫不及待地拍了照片，還笑著對H先生說：「這只公雞碗可是港劇中有名的角色哦。」當各種點心放滿桌面，我們以茶代酒，邊吃邊聊。

H先生是我大學剛畢業時就認識、共事半年後一直保持聯繫的一位朋友，那麼多年裡雖然見面的次數不多，但我見證了他早期努力學習普通話，到後來達到能說會道、運用自如的水平，相信H先生也目睹了一個從初涉職場到不斷進步、精進不休的我的成長，所謂君子之交淡如水，或許就是這種狀態吧。

兩次使用公雞碗的就餐經歷，一次晚飯和一次午餐，一聚一離。記得那次同學聚會的酒家名叫憶春源，沒有撐過疫情，如今已顯示「商戶歇業關閉」；而香港機場那一次與H先生一起使用公雞碗吃的那一頓午餐，現在回想起來，不是他送機，而是我送別，因為H先生已離開香港定居他國了。

「蒼蒼竹林寺，杳杳鐘聲晚」，大部分的人生就是這樣吧，相聚一次、相識一場，在夕陽的映照下，終將走向各自的遠方。