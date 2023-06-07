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古人觀星

〈六合飛翔〉岑逸飛

如今是科技和資訊社會，古代農業社會的習俗已無關重要；但漢人民俗，經常有農業時令的日子，例如穀日，即稻穀生日，該日如果天朗氣清，會是稻穀豐收；否則若天陰氣濁，收成就不好了。

穀日除了是稻穀生日，更是順星節，這本是道教法事，在民間流傳，尤其在北方，傳說這一天是諸星下凡，天空星斗出得最全、是長輩給兒孫認星星的時候。但今日香港新一代對星星的認識已不及古人，且香港市區夜空的能見度低，要到離島才有機會觀星。

其實在北方，穀日在農曆正月，尚天寒地凍，小孩在院子中觀星也不能久站，真正認星星還是在夏天晚上；古人在順星節觀星，不外是祭星，這個儀式在夜間舉行，有錢人家要擺108盞燈花，一般人家可擺49盞，有如一次燭光晚會，名曰「散燈花」，很有浪漫色彩。

在《三國演義》，對諸葛亮的觀星曾有一節詳細的描寫：是夜，孔明扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌；入帳謂姜維曰：「吾命在旦夕矣！」維曰：「丞相何出此言？」孔明曰：「吾見三台星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，吾命可知！」

三台星六顆，兩兩排列，從文昌星開始，排列到太微垣。一種觀點認為叫天柱，是三公的職位。在人間叫三公，在天上叫三台，掌管開拓德行宣揚政令。

至於在穀日祭祀星君，希望獲得星君垂顧，保佑平安，消災解難，但筆者感興趣的倒是這個星君是誰，有甚麼來歷？原來這個星君是斗姆元君（又叫斗母、斗姥），是中國道教的女神，也是北斗眾星之母。這個老娘的名字的有個「斗」字，指的正是北斗眾星；「姆」即母也。

香港

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