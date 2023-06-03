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隔離的意外收穫

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

近來身邊陸續傳來有朋友感染新冠病毒的消息，三年來從未染過的都染了。要來就來，拿它沒辦法。

至今，我是從何途徑染到的，仍是個謎。自問向來甚為小心，常戴著口罩，身邊曾接觸過的人又不覺有什麼異樣。這個病毒，委實是防不勝防。

以身試病毒，發現這個病予人的心理壓力，遠遠比肉體承受的痛苦厲害。我會是輕症或是重症呢？這把年紀患上了會死嗎？應該於哪個狀況需要叫救傷車？若呼吸有困難才求助，會否太遲？人家說喉嚨會痛得像火燙，頭會痛得像會爆炸，嘴裡嚼肉像嚼橡皮擦，嗅味覺會扭曲，又或若傳染了家人那就罪大惡極了。

胡思亂想，愈想愈糟，心情極度惡劣的話，這個病就肯定會把你打垮。倒不如安心靜養吧，反正兩線是不會突然變回一線的，急也急不來，拿正牌什麼也不做，那是多麼難得呀！

我乖乖一步也沒離開自己房間，突然興起開始煲粵語長片，一齣接一齣經典，謝賢多帥、嘉玲美艷，那個年代的女影星真美麗，林鳳、丁瑩、白燕、南紅……順帶一提，原來片中幾乎所有美女，都是被大奸人姜中平污辱的，他奸得真是入木三分呀……。

「媽，吃飯啦！」門外傳來兒子的聲音。等他走開，我悄悄開門領獎──海南雞飯、肉醬義粉、滷肉飯……天天都不同款式，兒子的廚藝又大躍進。吃飯時，赫然發現小狗的尾巴在門縫露了一截。寶貝，我何嘗不想你啊！

口罩

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