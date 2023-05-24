「六畜」一詞，屢見於中國古代的典籍。最早解釋「六畜」的涵義，應是《爾雅》，該書對六畜的排列是：馬、牛、羊、豬、狗、雞﹔而《三字經》的次序則是﹕馬、牛、羊、雞、犬、豕。「豕」(粵音「此」)就是豬。

古代的「豕」與「豬」相通，二者只是方言之別。甲骨文 的「豕」字，是一隻長嘴、圓腹、短尾的動物，這個字後來在篆文，由於豬的形象消失，於是在「豕」的旁邊加上「月」，代表「肉」，成為「豚」(粵音「屯」)。「豚」的本義指為滿足食欲而蓄養的小豬，日語則將這個字代替「家豬」，如今日式餐廳在香港 流行，菜牌上便經常有「豚肉」字眼。

西方人常說中國人充滿「豬」味。他們是用嗅覺辨別，可能我們身在豬群久而不聞其味，但從考古學查證，說中國人是豬而不是龍的傳人，也不為過，畢竟龍只屬於虛構動物。古人有「六畜興旺豬為首」的說法，而在史前的農耕文化，豬是最重要的家畜，其馴養年代大約和狗相同。中國的史前文化便有豬崇拜，而在紅山文化出土的玉器「豬首龍」，表明龍的原形原來是豬首蛇身。

一般人對豬形象的認知，相信是吳承恩筆下《西遊記》裡的豬八戒。豬八戒最能體現凡夫特徵，即「食、色，性也」，而豬正是既貪吃，又好色。在宫崎駿的動畫《神隱少女》裡的十歲女孩千尋，其父母失蹤，是因為貪吃，愈吃愈多，終於變成了豬。

至於《西遊記》七十二回《盤絲洞七情迷本；濯垢泉八戒忘形》裡的豬八戒，遇上盤絲洞的七個美女妖精在濯垢泉裸浴，他竟然脫光衣服跳下水中變成鯰魚精，在美女的腿襠鑽來鑽去，分明是大色魔的所為。