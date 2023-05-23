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七罪宗

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛家的「五毒」，即貪、瞋、癡、慢、疑，也可讓人聯繫到七宗罪（英語：seven deadly sins），天主教稱七罪宗，屬於天主教教義中對人類惡行的分類。歸入這一類別的，能夠直接形成其他不道德的行為或習慣。

七罪宗其實也有不同說法，最初是由一些曾受希臘神學和哲學影響的隱世修士提出，本來有八罪，包括貪食、色欲、貪婪、悲嘆、暴怒、懈怠、自負和傲慢。到六世紀後期，當時的教宗格里高利一世（Gregory I），將八罪減至七罪，把自負歸入驕傲，悲嘆歸入懈怠，並加入妒忌，其順序為：傲慢、嫉妒、憤怒、懈怠、貪婪、暴食及色欲。

各種罪行其實環環相扣，所以各種各樣的動機，也被假設成是與各種罪行相連。例如驕傲（過度迷戀自己）其實暗示了暴食（過分消耗或浪費食物），其餘各種罪行也有相同連繫。每種罪行其實在表現出自視比神更重要，因而未能全心全意全神地投入去愛神。

1589年的惡魔學學者開始把每種罪行和惡魔聯繫在一起，代表各種罪行的惡魔會引誘擁有相同罪行的人。例如傲慢對應的惡魔是路西法；嫉妒對應的惡魔是利維坦。將七罪宗與五毒比較，七罪宗的「傲慢」近乎五毒的「慢」；嫉妒與憤怒近乎「瞋」；貪婪、暴食與色欲都屬「貪」。但五毒沒有七罪宗的懈怠，七罪宗沒有五毒的「癡」。

到了2008年3月，天主教教廷發表了現代社會的新七罪宗，分別為貪圖權力與金錢、人體實驗、環境污染、社會不公義、令人貧困、貪財無度和吸毒，這是從個人的原罪，提升到整個人類社會的原罪，從一人犯罪擴大到人類集體犯罪。而佛家有「共業」之說，七宗新罪都是惡因惡緣所形成的惡業。

教宗

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