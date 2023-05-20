媽媽坦白承認，我已變心了。離開倫敦住所的四個月期間，心底忐忑掛念的不是兒子，而是他的小狗，我愛牠如孫兒的Theo。

朋友把我揶揄：「你離開這麼久，牠都不記得你啦！」我的心隱隱繃緊，假若牠當真已把我忘掉，我會極傷心。

電梯門甫打開，傳來狗吠聲，那是Theo！牠閒時很安靜，絕少會吠，但此刻牠吠得愈來愈猛，難道牠已嗅到我的氣味？

門打開，Theo撲前迎接，不停熱情地舔我的手，尾巴在猛搖。哈哈，誰說牠會把我忘掉？誰都清楚狗是最忠誠、最長情的呀！

我帶牠出外散步，我們的步伐異常輕快，這天的陽光特別燦爛，周圍樹的氣味也特別清香，人狗都如沐春風。

我立即張羅給Theo煮愛心餐，先洗了半杯米，將半個番薯、一條紅蘿蔔和多個雞胸切丁，開動電飯煲 ；尚餘十分鐘煮成之時，加入免治(絞碎)牛肉和長豆切粒；呵呵，又紅又綠的看上去很吸引人，Theo果然一口氣就吃完一碟。

兒子下班回家笑容親切，卻熱情欠奉，男生嘛，還是Theo最能讓我窩心幸福。兒子逐一拆禮物時，赫然發現我買給兒子的餅點只有3款，但買給小狗的零食卻有12款。是，我是偏心了，在日本 旅遊期間，我幾乎每天都在找寵物精品店。

兒子替Theo穿上蜜蜂雨衣時，我們都笑了，一個負責穿，一個忙拍照，此刻母子倆的頭都靠在一起呢！