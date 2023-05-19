周末早上，往海邊慢跑，運動之後身心舒暢，再去享受美好早餐。經過附近商場，看到大型時裝連鎖店減價，忍不住做女士們最喜歡的事─用剛收到的3000元消費券花錢買衫，促進經濟。

在店內細心選擇，找到不少心頭好，捧著戰利品到繳費處，拿出收到消費券的八達通打算付款，職員抱歉地說︰「不好意思，我們不收八達通卡，請問你有沒有信用卡 ？」我說︰「今天早上出來做運動，只帶最簡單的隨身物品，身份證、八達通、電話，沒有信用卡。」

「那麼，請問你有沒有其他支付方法，例如微信 支付或者支付寶？」店員又問。

我最近經常來往大灣區，剛好花了不少時間在內地開設銀行戶口、登記內地電話，下載了微信支付，聽到大喜，馬上拿出手機 說︰「幸好我有帶電話，應該可以用微信支付吧！」

不料掃描後仍然不能使用。可能因為這是「內地版」的微信支付而非「香港版」，在香港的服裝店，竟然有得看無得用。結果眼睜看著喜歡的衣服，想買而不能買，對方想賣而不能賣，惟有放棄。

回家仔細查看手機中的各種「法寶」，原來還可以用iPhone綁定的信用卡，又可以下載支付寶，於是一次過開通，希望下次有錢有得使，促進經濟。