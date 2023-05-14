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夫妻該如何走下去

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那年我被邀到他們家作客，那個兩房單位布置得清新優雅，那對俊男美女剛結婚半年。新婚、新居、美好新生活，羨煞旁人。

「Honey，麻煩你幫我拿芝士，雪櫃第二格，謝謝。」年輕太太溫柔地指令，丈夫立刻揚聲回應：「Yes Madam！」他放下芝士後，順勢從後抱著太太，細心看她攪動鍋裡的食物。那個「二為一體」的甜蜜景象，一直縈繞於心，真為這一對高興。

晚飯時，他們你一言我一句，非常有默契地憶述當天邂逅的經過。「我之前認識這個女孩，第一次約會當然裝了斯文，怎麼知道她竟然豪爽說要喝啤酒，我覺得這個女孩很真。」

太太笑靨如花：「哈哈，你夠是特別了，第一次約會就說要生四個小孩，那是會嚇走女孩的，傻子！」明顯她不僅沒有被嚇走，還對這位態度真誠的男子刮目相看。

五年後我再訪這個家庭。他們已搬到四房的獨立屋，家裡成員還添了一個三歲女兒和未滿一歲的兒子、兩隻狗和一隻貓，廣闊的大廳堆滿了大大小小的嬰兒用品和玩具，頗為凌亂。

「喂，遞尿片過來！」太太的語調有點急躁。丈夫放低女兒，走過去拿尿片，期間不發一言，甚至與太太沒有絲毫的目光接觸。

我的心向下沉，短短五年間怎會變化這麼大？是因為兩口子忙於湊兩個幼兒而精疲力竭？若孩子會影響夫婦的感情，那是否應在生育第二胎之前，審慎考慮？

經過一番喧鬧，兩個小孩終於入睡了，我們可以吃晚飯了，誰知丈夫淡然地跟我說：「你們慢慢吃，我出去啦！」他離開後，太太聳聳肩說：「他說如果不出去跟朋友聊天，人會瘋了！」說罷，她拿出了一樽啤酒，自斟自飲。

才結婚五個年頭，他們往後的日子該如何走？

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