老子《道德經•十二章》有云：「五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽」，這幾句，引述者眾，但真能確切了解的，恐也不多。現只闡釋「五色令人目盲」一句，希望讀者恍然有悟，就能舉一反三。

「五色令人目盲」，中國人的「五」是無盡，這是從《易經》的「五行」而來，意味生生不息。「色」不是顏色，更不是色情，而是物質，一如《心經》講「色即是空」的「色」。「色」是有形有相，我們天天都看見，何曾會因此而失明？

但若堅持「五色」之「色」是顏色也無不可，而「五色令人目盲」就可解讀為「過分追求視覺的享受，最後反而眼花撩亂，無法分辨色彩之美」。又或者說，「五色」象徵鮮豔的顏色，對人充滿誘惑，但誘惑背後是害人的陷阱，令人「目盲」。一個例子是，有些蘑菇，顏色鮮豔，引人注目，但隱藏背後的，多有劇毒，它們是故意偽裝美麗，就像是傳說中的蛇蠍美人。

西方人把「五色令人目盲」的「色」解作色情，並試圖證明老子所說無誤。20多年前，《新科學家雜誌》曾報導，科學家發現色情圖片會讓人暫時失明，故建議交通繁忙道路勿出現色情廣告，可避免交通事故。

其實這只是個別事件，不能一概而論。基本上，除非有眼疾，否則肉眼看五色應沒問題。但老子說的「目盲」，應該不是肉眼。除了肉眼，人還會有什麼眼?《金剛經》便提及五眼之說。佛陀問須菩提，如來是否有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼?須菩提的答覆是，如來這五種眼都有。但佛陀是用「如來」這字眼而不說「佛」，「如來」等於形而上的本體，與老子的「道」也可相應。