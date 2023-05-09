我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

公主病

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有對爸媽齊聲慨嘆：「唉！看來我們要公開招婿囉！」

他們的獨生女兒剛與男友分手，這是任何年代的等閒事吧，爸媽何須著急得要招婿？

「哎呀，女兒今年35歲了，再不結婚就來不及生孩子啦！」媽媽嘀咕。

我不太清楚現今年輕人當中，還有多少人仍秉承著結婚生子的傳統思想，但越來越多人抱獨身主義倒是事實，那是潮流？又或是結婚對象難覓？

我又胡塗了，以他們女兒的優厚條件，又怎會難覓對象？這位女生外形看上去頂多似25歲吧，一頭長髮、大眼睛、尖下巴、五官標致得像明星，是那種任何男生經過，都會回頭再看的美人，怎會難找男友？

她不僅外貌出眾，內涵也不得了，畢業於美國著名大學，現於大公司工作。他們家境富裕，女兒從小隨父母周遊列國，見識廣博，大方得體。

「唉！你有所不知。」媽媽插嘴：「我的女兒有病。」我為之一怔。「是公主病呀！」媽媽低吟。

噢！原來是港女流行病，那又是什麼模樣？

女兒確不難找到男朋友，兼且每次都會火速打得火熱，但又會很快就分手了，最長的一段戀情維持了兩年，最短的僅有兩個月。每次分手時，對方都會說同一句話，一句傷透女兒心的狠話：「妳自己不知道嗎，妳這個人好難相處，真的很難搞呀！」

這位從小被寵愛的女兒，習慣了被悉心服侍，要她稍為侍奉男生嘛，本來就沒可能，即使是為心儀男生屈就，她都會面露不悅。她習慣了居於家中最重要地位，若男生大意未能時刻寵她為生命中第一位，她會大發脾氣。

條件不及她的，她是瞧也不會瞧一眼的。縱使找到了外形俊朗、又跟她門當戶對的富人嘛，人家富二代、三代何嘗不患王子病？人家才不屑愛妳好一個黑臉串嘴（自大囂張）呢！

上一則

台灣之夜時隔4年 重返紐約中央公園夏日音樂祭

下一則

早安，我的早餐

延伸閱讀

世界新聞自由日 國會批中國長臂管轄 籲釋放富察

世界新聞自由日 國會批中國長臂管轄 籲釋放富察
遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下
全球首例 世衛：廣東56歲婦女染H3N8禽流感 重症死亡

全球首例 世衛：廣東56歲婦女染H3N8禽流感 重症死亡
新加坡確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

新加坡確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

熱門新聞

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

2023-05-04 11:05
義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 （取自維基共享資源）

12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

2023-05-02 04:24
達姆∕圖

移民三部曲

2023-05-07 02:02
富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

溥儀生前贈蘇聯翻譯腕錶 估價逾300萬美元

2023-05-05 16:41
佳士得宣布，31日於香港舉行的「中國近現代及當代書畫」拍賣，將由王世杰家族珍藏，由張大千創作於1967年的潑彩鉅作「雲峰古寺」領銜拍賣。（圖：佳士得提供）

張大千「雲峰古寺」首現拍場 來自蘇東坡「寒食帖」藏家

2023-05-07 00:52

兩個爸爸

2023-05-06 02:01

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台