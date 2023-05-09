有對爸媽齊聲慨嘆：「唉！看來我們要公開招婿囉！」

他們的獨生女兒剛與男友分手，這是任何年代的等閒事吧，爸媽何須著急得要招婿？

「哎呀，女兒今年35歲了，再不結婚就來不及生孩子啦！」媽媽嘀咕。

我不太清楚現今年輕人當中，還有多少人仍秉承著結婚生子的傳統思想，但越來越多人抱獨身主義倒是事實，那是潮流？又或是結婚對象難覓？

我又胡塗了，以他們女兒的優厚條件，又怎會難覓對象？這位女生外形看上去頂多似25歲吧，一頭長髮、大眼睛、尖下巴、五官標致得像明星，是那種任何男生經過，都會回頭再看的美人，怎會難找男友？

她不僅外貌出眾，內涵也不得了，畢業於美國著名大學，現於大公司工作。他們家境富裕，女兒從小隨父母周遊列國，見識廣博，大方得體。

「唉！你有所不知。」媽媽插嘴：「我的女兒有病。」我為之一怔。「是公主病呀！」媽媽低吟。

噢！原來是港女流行病，那又是什麼模樣？

女兒確不難找到男朋友，兼且每次都會火速打得火熱，但又會很快就分手了，最長的一段戀情維持了兩年，最短的僅有兩個月。每次分手時，對方都會說同一句話，一句傷透女兒心的狠話：「妳自己不知道嗎，妳這個人好難相處，真的很難搞呀！」

這位從小被寵愛的女兒，習慣了被悉心服侍，要她稍為侍奉男生嘛，本來就沒可能，即使是為心儀男生屈就，她都會面露不悅。她習慣了居於家中最重要地位，若男生大意未能時刻寵她為生命中第一位，她會大發脾氣。

條件不及她的，她是瞧也不會瞧一眼的。縱使找到了外形俊朗、又跟她門當戶對的富人嘛，人家富二代、三代何嘗不患王子病？人家才不屑愛妳好一個黑臉串嘴（自大囂張）呢！