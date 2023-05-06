與速度有關之樂，我想起了過山車、激流，還有西方流行的「笨豬跳」，那種愉悅之樂都來自感官的刺激性，非快不可，僅是快意的瞬間，稍縱即逝。大抵快樂是感官性的，是短暫的；慢樂是精神性的，是恒遠的。譬如靜坐之樂、冥想之樂，是慢樂，需要全身心投入，慢慢感悟，才能體會其中的實在感。

慢樂需要時間，但在今日一切都講求速食年代，追求持久已是一種奢侈。或者要如佛家所說的「捨得」，有捨才能有得，只有懂得捨棄，不受五光十色的世界誘惑，才能享受慢樂。

慢樂人生，時間不與金錢掛鉤，效率不是生命。人太忙碌，就容易丟掉靈魂。一切要慢，放下速度，便會逐漸發現「慢」是一種智慧。能慢才能有閒，正如作家林語堂在《人生盛宴》說的：「能閒世人之所忙者，方能忙世人之所閒。人莫樂於閒，非無所事事之謂也……。」

快樂究竟是什麼？曾有一部電影 改編自暢銷同名小說 《尋找快樂大步走》（Hector and the Search for Happiness），男主角可能未聽過許冠傑的《快樂》，故毅然放下女友和眼前工作，隻身遊歷多個國家，尋找快樂之道。

劇情講述生活枯燥乏味的精神科醫生赫德，正面臨事業上的最大危機，就是他無法讓病人快樂起來。事實上，連他自己也不知道快樂是什麼。單調的生活和工作上的挫折使他鬱鬱寡歡，於是展開尋找快樂之旅。

影片談及「怎去尋找、達致快樂?」「人為什麼不快樂？」等問題，答案也許是，向外找之樂只是「快樂」，向內心深處去找的「慢樂」，有如品茶一樣，清芬、寧靜、持續恒久，品過幾巡才曉得茶的真味和意境，如雨露般滋潤生命，充實了人生的縫隙，歷久而彌深。