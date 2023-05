與速度有關之樂,我想起了過山車、激流,還有西方流行的「笨豬跳」,那種愉悅之樂都來自感官的刺激性,非快不可,僅是快意的瞬間,稍縱即逝。大抵快樂是感官性的,是短暫的;慢樂是精神性的,是恒遠的。譬如靜坐之樂、冥想之樂,是慢樂,需要全身心投入,慢慢感悟,才能體會其中的實在感。

慢樂需要時間,但在今日一切都講求速食年代,追求持久已是一種奢侈。或者要如佛家所說的「捨得」,有捨才能有得,只有懂得捨棄,不受五光十色的世界誘惑,才能享受慢樂。

慢樂人生,時間不與金錢掛鉤,效率不是生命。人太忙碌,就容易丟掉靈魂。一切要慢,放下速度,便會逐漸發現「慢」是一種智慧。能慢才能有閒,正如作家林語堂在《人生盛宴》說的:「能閒世人之所忙者,方能忙世人之所閒。人莫樂於閒,非無所事事之謂也……。」

快樂究竟是什麼?曾有一部電影 改編自暢銷同名小說 《尋找快樂大步走》(Hector and the Search for Happiness),男主角可能未聽過許冠傑的《快樂》,故毅然放下女友和眼前工作,隻身遊歷多個國家,尋找快樂之道。

劇情講述生活枯燥乏味的精神科醫生赫德,正面臨事業上的最大危機,就是他無法讓病人快樂起來。事實上,連他自己也不知道快樂是什麼。單調的生活和工作上的挫折使他鬱鬱寡歡,於是展開尋找快樂之旅。

影片談及「怎去尋找、達致快樂?」「人為什麼不快樂?」等問題,答案也許是,向外找之樂只是「快樂」,向內心深處去找的「慢樂」,有如品茶一樣,清芬、寧靜、持續恒久,品過幾巡才曉得茶的真味和意境,如雨露般滋潤生命,充實了人生的縫隙,歷久而彌深。