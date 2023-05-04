對某種食物，如果印象深刻，一般會記得它的外觀、滋味。而流行於粵港地區廣受歡迎的瀨粉，我記得的卻是一個天未亮的早晨，一個在市場排隊的場景，然後是市場旁邊的一個小吃店，再然後才是那一碗粉條與粉漿合成的瀨粉。

那是1960年代初的一天，一大早隨母親去附近市場憑票買限量的塘魚、豬肉。我們提早分別排兩行隊，等市場開門搶得購物先機（因為市場魚與肉分不同的攤檔售賣，且每天限量供應，賣完就要等第二天了）；如願買好魚、肉，再買了一些蔬菜 ，完成這兩項任務時，天已大亮。

可能這天母親心情好，或者剛剛出糧，從來不捨得、也沒有能力帶我們兄弟姊妹上館子的她，破例帶我到緊鄰市場的一家不大的小吃店，說要讓我嘗一下瀨粉的滋味。

我們在小店門口的桌子坐下，將並不多的魚、肉放置在腳下靠牆的地方，嚴防丟失，然後點了兩碗瀨粉。我記得每碗是六分錢人民幣。

不要以為六分錢是小數目，那時一斤豬肉才一元，一直到1970年代初，我到分校一個月的伙食，最低也就五元。

雖然瀨粉只能算是無數粵港廣小吃中的一種，因當時貧窮，除了過年，一般的日子鹹菜蔬菜米飯、偶然一點肉，就是我們吃到的全部食物，首次吃到瀨粉，覺得是極為好味的上佳食品了。

擺在面前的是一個厚厚的、裝滿瀨粉的瓦碗，吃上一口，仔細品味，豬骨濃湯為湯底，蝦米的香味，疊加豬油渣和大頭蔥菜的特有滋味融入，既有綿粥入口的痛快，又有米粉的軟綿嚼頭，偶爾還嚼到蝦米粒、大頭蔥菜的鮮鹹脆及新鮮豬油渣特有的脆肥之美味，香鮮濃滑，豐富立體，其滋味從此烙在記憶中。

這麼奇妙的食物是怎樣做出來的？

只見門口另一端就是一個製作現場：師傅正將事先拌好的、較濃的黏米漿，通過一個漏斗，讓半糊狀的米漿連條連糊直接通過篩孔，落在沸騰的濃湯中，一會兒，濃湯即變成既有粉條又有米糊的黏糊「瀨粉」；從此我認定，這就是正宗的瀨粉。

後來與粵港「食貨」的朋友談及，又查證有口碑、有傳承的瀨粉老字號的起源及發展，確定當年我所吃到、看到的瀨粉味道及製作方法，基本正宗。

與吃麵如此就「坨了」不一樣，瀨粉要的就是糊狀，以「瀨」命名及製作方式正是其特色。

而廣東瀨粉到了香港 ，港人在原基礎上，加入燒鵝腿，就更豐富了。

以後幾十年，似乎都沒再吃到過這種滋味的了。

包括街上一般的「瀨粉」的食店還是網路、超市上銷售一袋一袋號稱「瀨粉」的半成品，除了名稱用的是過去的名稱，不論滋味還是外形，完全沒有以前廣東瀨粉的形態與味道。

而每次談到當時的瀨粉比現在的瀨粉好味，都會有人說我是先入為主。說現在好吃的東西吃多了，那些過去以為好吃的東西，自然就變得不那麼吸引了。

但我還是相信那時的瀨粉確實比現在的好味道，因為那時的豬都是土豬，土豬豬骨熬出來的湯及配料貨真價實，連那些撒落的蔥花，也比現在的香，

然而過去的一些食物，除了源自原始，是非工業產品，還附帶著無法再回來的青春記憶，或有關親人的美好記憶。

而我的關於當年那碗瀨粉的記憶，就是過去了的、帶著艱苦日子，和母親慈愛情感的真滋味，因而變得不一般了。