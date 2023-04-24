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不懂神話 就只能看裸體

〈每日驚艷〉張宏

學生時代的我熱愛藝術，大學選修藝術入門101的課程，從石器時代的器物開始，講到文藝復興，再到近代的印象派、立體主義等。但一直不明白，為何在歐洲古代的保守時代，卻有這麼多裸女油畫？當時街上的路人、社交場合的紳士淑女，都有穿衣服吧？

「文藝復興時代的油畫，其實是偷窺裸女的藉口。」一位研究藝術的教授笑著解釋說，「以往很少機會看到裸女，若出師有名，例如描繪神話中愛神維納斯的誕生、聖經創世紀的夏娃等，經典早有提及，畫家如實反映，則有如戴了頭盔。」

最近逛書店，找到一本書《不懂神話，就只能看裸體了啊》，作者顧爺的言論，與這位教授有異曲同工之妙。

希臘神話，就是「血腥、暴力、亂倫、勾心鬥角和同性戀的限制級電影。」他講述希臘神話中的普羅米修斯如何被懲罰，遭老鷹每天啄食他的內臟；女神潘朵拉為何手中拿著一個充滿災害的盒子；天神宙斯，如何玩盡眾多女神——而這些神仙通常都是裸體。

他的文字搞笑幽默，隔一頁就有大幅插圖介紹名畫，亦莊亦諧，趣味盎然。認識藝術從裸體出發，我一邊看裸男裸女一邊大笑，看完之後還介紹給兩個女兒，一齊欣賞裸體的藝術。

電影 書店 同性戀

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