首先，讓我誠心誠意向歷代負責為電影 命名的電影業人士致敬！自有記憶以來，電影的名稱大多都是極為catchy，容易入腦又印象深刻的。尤其是西片名稱譯為中文時，不僅創意高，更時不時會令人會心微笑。

我經常在想，究竟這些幕後功臣是何許人？

電影《The Lost King》，讓我想一百遍，也未能想出如此好的譯名──《國王的申冤》，明顯是「國王的新衣」的變奏，名字卻與電影內容是百分百配合。

《國王的申冤》在香港上映了一星期，卻有點兒被冷待，也許是意料中事，這類斯斯文文、細水長流式的電影，又怎及隔離影院同時放映的《捍衛任務4》（John Wick:Chapter 4）震撼激昂？

我對這齣電影情有獨鍾，除了是因為有大導演史蒂芬佛瑞爾斯（Stephen Frears）和大明星莎莉霍金斯（Sally Hawkins）合作之外，真正原因是我跟電影女主角蘭利一樣，對500年前的英國 國王理查三世著迷。

一切源自去年，我跟女友到英國萊斯特（Leicester）遊覽，順道參觀她曾就讀的同名大學。那個懶洋洋的下午，我們走過市中心一間博物館 ，無意中就親歷這個考古界的驚世發現──被莎士比亞形容為惡名昭彰的篡位者理查三世的遺骸，竟然在一間荒廢幼稚園的停車場地下淺層地區被發現，十年前這消息震動了全世界的考古學界和歷史學家。

我興趣盎然地在博物館內，細讀蘭利和團隊尋找理查三世的曲折事蹟，究竟理查三世是暴君嗎？他當真殺害了兩個年幼姪兒？他戰死沙場後，是由傳教士把屍首祕密運到萊斯特嗎？是因為太危急，所以頭部一直被屈曲，500年來都未能安躺於土裡？

真人真事拍攝為電影，我又怎能錯過？