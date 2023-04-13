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鼎泰豐

〈心有所感〉盧威

獲悉「鼎泰豐」創辦人楊秉彝以96歲高齡謝世，心中不由產生一種痛惜與敬佩之情。我與楊秉彝老先生從未謀面，而我對他孵育起來的「鼎泰豐小籠包」卻情有獨鍾。

我經常光顧鼎泰豐洛杉磯店，其小籠包肉鮮皮薄汁多，好吃爽口，虜獲不少食客的胃，也讓我不知不覺成了他的「吃客」。

我從小就喜歡吃上海南翔小籠包，以肉嫩汁美著稱。記得讀小學時，老師帶我們去上海近郊嘉定縣南翔鎮春遊，特地去品嘗了南翔小籠包，一口一個，吃得津津有味，人也樂陶陶。

移民洛杉磯之後，我又吃上了鼎泰豐小籠包，一口湯汁，汁濃味鮮，簡直可以跟上海南翔小籠包媲美，且讓我找到家鄉美食的味道。

在海外能經常吃到家鄉美食，不僅是一種口福，也能一解鄉愁。鼎泰豐小籠包之所以生意興隆，在中餐館林立的洛杉磯占有一席之地，關鍵是能抓住食客的胃。鼎泰豐主打小籠包，且不時推出衍生美食，如燒賣、擔擔麵、餛飩等麵食亦各有千秋，同樣受到食客青睞。其「品牌意識」，美食配方，獨沽一味，值得稱道。

鼎泰豐加州亞凱迪亞亞(Arcadia)分店，設有玻璃作業坊，人們可以清楚目睹五、六位麵點師傅穿著白色工作服，戴著白色帽子和口罩「全副武裝」，手持麵棍，聚精會神地包小籠包。他們動作靈敏，手勢畫一，一個個準小籠包就這樣出爐了。

由此可見，該店美食製作完全公開透明，接受公眾監督；又展示麵食作業過程，清潔衛生要求嚴格；再強調，所有小籠包係手工精心包製，現做現賣。

在鼎泰豐亞凱迪亞店我還發現一個奇特現象，包小籠包的麵點師傅竟是「清一色」的墨西哥裔員工，據說，這著「棋」非常高明，一是老墨身強力壯，體力好；二是一般老墨尚能按規矩做事，會依樣畫葫蘆；三是老墨包小籠包一技在手，不至於過河拆橋，跑出去另立「山頭」，也賣起小籠包。

小籠包雖小，但鼎泰豐卻做起大生意。其立足台灣，生意遍及兩岸三地、東南亞、美國、英國、澳洲等十多個國家和地區，開了160多家分店，名聲遠播，可稱得上是「華人麥當勞」。

值得一提的是，2010年至2012年，鼎泰豐香港尖沙咀分店還獲得美食權威米其林一顆星的評鑑，實屬華人之光。之後鼎泰豐還把店開到「南翔小籠的故鄉」上海，這也許是「老上海人」楊秉彝的一種懷鄉情結吧。

若要問我小籠包究竟是「上海南翔」好吃，還是鼎泰豐好吃？恕我直言，兩家做出來的小籠包不分上下，但憑口感，鼎泰豐比南翔似乎略勝一籌。

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