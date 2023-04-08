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68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

辦法總比困難多

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

香港地少人多，土地房屋問題由來已久。最近有報告指香港連續第13年位居全球樓價最難負擔城市的榜首，相信基層家庭面對的住屋困難更大，不少人無奈地要住劏房。可幸近年政府推出多項措施，社會上亦有不少組織及機構支援劏房戶。

公司也為劏房戶提供電費資助和消費券，紓解他們的生活壓力。為了改善劏房戶的電力安全及居住環境，更提供資助，重新鋪設單位的電線及安裝獨立電表。

獨立電表一般安裝在大廈的公用地方，方便抄讀電表和進行維修保養。但大部分劏房位於樓齡較高的樓宇，公用地方未必有位置安裝額外的電表。

為了解決這個限制，公司同事特別協助劏房業主李先生，在電力裝置必須符合安全要求的大前提下，在其單位內的走廊安裝獨立電表。李先生對我們的靈活處理表示非常欣慰，租客有獨立電表便可直接收到電力公司的帳單，避免業主和租客之間的爭拗。

有些情況是業主不在香港，難以向電力公司申請安裝獨立電表，劏房租客郭女士正面對這種情況，我們在她獲得業主授權後，便為她居住的單位重鋪電線和安裝獨立電表，讓郭女士清楚用電量，直接向電力公司交電費。

劏房問題不是一時三刻可解決，我們會繼續協助合資格劏房單位安裝獨立電表，讓更多有需要的劏房家庭受惠，減輕他們的生活負擔。

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