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借兒子便便治病

〈每日驚艷〉張宏

在大學工作的其中一種快樂，就是遇到很多天才橫溢的專家，學習很多從未想像過的知識。最近獲裘槎醫學科學教授席的黃秀娟教授，在就職演講談到「眾裡尋『它』千百度」，那個「它」竟是人類糞便中找到的腸道微生物。

按照她的解說，人體腸道內有幾兆種（trillions）微生物，隨著現代人的飲食和生活習慣的改變，引致腸道微生態失衡，出現腸道炎症，她舉了一個非常有趣的例子。

有一個病人，受腸道炎症困擾，腸胃長期不適，三年來都不敢上街，於是向她求助。當時團隊嘗試了「糞便微生物移植」（Faecal microbiota transplant）的醫學療法。

「我們請病人17歲的健康兒子捐出糞便，將其中的微生物移植到病人身上，改善其腸道微生態，進行治療。」她笑說，「6小時後，病人竟打電話來，說要向我三鞠躬！」

因為他三年來首次見到正常的褐色糞便，還送上「十年便血，一『便』搞掂（搞定）」的贈言。

「其實明朝李時珍的《本草綱目》就列出『黃龍湯』，寫著『人屎』，氣味苦、寒、無毒，主治熱病。」她娓娓道來。但大家在家千萬別亂試，必須在醫生指示下才可使用。現時她不但是醫生、科學家、老師，更是企業家，成立一所生物科技初創公司，將微生態科研轉化為治療技術。

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