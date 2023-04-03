老同事來矽谷 探訪，接待晚餐決定整一味薑蔥炒花蟹為主菜，再配其他副菜。原因自然是炮製此菜相對簡單，烹飪技術要求並不高，只要花蟹夠新鮮生猛，就不易失手。

另外我還記得，老友當年與我同在黃埔珠江邊一家船廠共事，班後曾一同用帶桿的紗網在碼頭邊上撈蝦煮麵當消夜，彼此共同愛海鮮、河鮮沒有疑問。上這麼一個菜，說不定還會有共同的懷舊話題。

從北加 聖塔拉拉大華超市買回來幾隻約三磅活花蟹及香蔥、小黃薑，回家將花蟹開殼取出內臟，斬為若干件，燒紅鐵鍋加油，落薑、蔥猛火炒香，下花蟹、料酒及一茶匙生抽，起鍋。熱氣騰騰即起筷，加一罐啤酒，與老友津津有味的品蟹，可謂難得。有酒有蟹，彼此自然更有說不完的話。

花蟹於我是在一九八○年代初嘗的一味海鮮，可能是孤陋寡聞，之前一直未留意並看到有這樣的一種產自鹹水海的海味，所見蟹類只是淡水產的青蟹或者大閘蟹。

首嘗花蟹是有次到廣東粵西閘坡海邊旅行時，海邊有漁民在海產自由集市售賣自己捕撈的花蟹，蟹殼呈藍色或紅色花斑，因價格便宜於是決定每人買一隻到附近加工品嘗。

要求加工點採用最簡單的整隻清蒸做法，鍋中看著花蟹一會兒便由藍花變紅，無需油鹽即可品嘗。想不到眾同事竟一致認為其味濃郁鮮美，每人約半斤一隻的花蟹頃刻變成一堆蟹殼。

商品物流發達一些以後，在城市見到花蟹的機會也開始多起來，花蟹於是成為我們餐桌上不時的選擇，薑蔥炒花蟹成為了我的一味保留菜式。

品蟹之餘，我們回顧起幾十年以來的世界，還是那一隻蟹，世界卻發生了巨大的變化。記得當初在閘坡海邊，1市斤1元人民幣，到今天內地每市斤150元人民幣，真是天壤之別了。而這次在北加大華超市購買花蟹，每磅近9美元多，與兩年前同樣也是該大華超市，一磅花蟹才5美元多，價格變化幅度也是夠大的。洛杉磯 老友說，在他們那裡現在也從兩年前的3美元多，變成現在的5美元多一磅了。

花蟹依然好吃，依然可斬件薑蔥炒食，也可整隻清蒸，花蟹的行情印證了社會變遷，縱觀不同的時間與地域，物價飛漲同時說明經濟發展了，人們的口袋錢多了，雖然錢沒有原來那麼值錢；而短短兩年，從北加的花蟹如此大幅上漲，實屬階段性的經濟波動，說明這一輪通貨有所膨脹，社會經濟管理機構要採取一定的措施了。