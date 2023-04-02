看完香港 話劇團《不散的筵席》，心情滾動，看似平淡如水的敘述，卻勾起無數初出道的浪漫回憶，還有先父那份待人處事的態度，也是六、七○年代香港人的情懷。

劇本改編自真人真事，以1970年代的香港為背景，講述聲名顯赫的中菜館「敘香園」老闆劉先生的故事。敘香園在1986年獲國際時事雜誌《Newsweek》評為最佳廣東菜食府，當時真的一桌難求。最後敵不過時代巨輪，在市場競爭下，這家傳統酒家黯然結束。

這套話劇令我回想當年放工後，在尖沙咀找吃的地方，最喜歡就是它的燒鵝及炸子雞，是高尚消費，令人回味無窮。

劇中主角的舅父劉老闆重情重義，待員工親如子女朋友。員工有困難，他會拔刀相助；員工犯錯，他會給予機會改過。在其他人眼中，他包庇下屬，但他宅心仁厚、寬容處事。生意好的時候，他同員工分享成果；生意出現困難，他堅持不裁員 、不減薪、不動用銀行存款，以確保員工獲得足夠遣散費。

在劉老闆這個角色，我看到先父的影子，還記得當年住唐樓，有內地親友到香港，爸爸總會招呼他們在家中寄住，他說多加一雙筷子是小事。每逢周末或節日，爸爸喜歡招呼親朋戚友在家中吃飯，一開飯就是十多二十人。無論生意好或壞，爸爸都要保住夥計飯碗，他重親情、重人情、樂於助人和分享喜悅，所以相識滿天下。

這齣話劇的成功，是能夠引起觀眾的共鳴，是一齣有溫度、有深度的話劇。