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談「孽」

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「妖孽」，「妖」字是為「孽」化妝，增加「孽」的威力，關鍵是那個「孽」字，這是形聲字，從子，薛聲；「從子」是與子孫有關，說明它會繁殖、擴展，而「孽子」是庶出的，即妾侍所生，代表一種不正當的產物，且生生不息，因而有孽種、孽黨、孽風。至於罪孽、冤孽以至孽障，都不會是對付妖魔那樣，可以一擊即破，而是要慢慢消除、降伏，很花時間和工夫。

中國人講「孽」，始自《詩經》已有，《小雅•十月之交》有句謂「下民之孽，匪降自天」。說的是黎民百姓受災難，而災難並非來自天上。孟子也曾引述《尚書•太甲》的話：「天作孽，猶可違；自作孽，不可活。」

古人認為，天災猶可逃避，但人造的孽，是無法饒恕的，問題是，「孽」用「妖」來化妝，並且形成一種有傳染性的文化，那是文化病毒，收場總是凶多吉少。

不過，《中庸》將國亡與妖孽聯繫，也說得太嚴重了。事實上，不用國亡，亂世已多妖孽，因為亂世的土壤，最利妖孽滋生。凡妖孽必是機會主義者，不講正義，沒有良心，只想到為自己的利益著想，懂得鑽空子上位，聰明伶俐卻無脊梁，而亂世多變數，令妖孽如魚得水。歷史上的妖孽，令人想起趙高、秦檜、汪精衛。如今世界亂象畢呈，妖孽在哪裡？相信讀者已心裡有數吧！

想起康有為70壽筵時，收到一副不懷好意的對聯，撰寫人是章太炎：「國之將亡必有；老而不死是為賊。」這是副嵌字聯，兩句最後一字，合起來就是「有為」。上聯截取《中庸》的「國之將亡，必有妖孽」；下聯「老而不死是為賊」出自孔子，暗罵康有為是「妖孽」、是「賊」！

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