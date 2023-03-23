我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

兄弟姊妹情

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

網上一戶有三個孩子的家庭，媽媽經常犯錯卻不自知，西瓜分成多少份是富彈性的，她卻偏偏喜歡自製緊張競爭氣氛。

「這最後一片，誰吃得最快，就可以吃到！」於是三個小孩瘋狂將手裡的西瓜塞進嘴裡快速吃，雙眼則緊盯著桌上的最後一片，最終演變成你爭我奪的混亂場面。我滿腹疑問，這是媽媽樂見的嗎？

不少爸媽以為競爭可激發孩子的奮鬥心和上進心，其實反而適得其反，大大破壞了子女之間的感情。

「哪一個乖，我就疼哪一個」、「哪一個食飯食得最快，我就獎勵他一支冰棒」、「你成績差，就沒機會跟我一起去旅行」。

天啊！一家人本應該是一條心地發揮團隊精神，爸媽卻將子女強迫成為競爭對象，既要從早到晚提防著對方，兄弟姊妹的情誼又哪來空間萌生？天下間沒有傻瓜會跟競爭對手做朋友的。

反觀另外一個兩兄妹的家庭，兄妹間的感情極深厚，哥哥處處細心照顧小妹妹，妹妹則愛親近哥哥，兩兄妹互相愛護，從來不會為爭奪物資而吵個不停。

「媽媽，哥哥放學都會肚子餓，我要帶點心給他。」小妹妹在吃點心時，都不忘關照哥哥，真窩心。

當爸媽的應該從旁引導，增進孩子們的感情。記得以前我接哥哥放學之前，都會輕輕提醒弟弟：「記得幫哥哥選一包糖果。」弟弟高舉糖果大叫：「哥哥！哥哥！」兩兄弟在學校門外相擁的一幕，我永遠都不會忘記。

上一則

台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力

下一則

寂寞的雪

延伸閱讀

一百天紀念日

一百天紀念日
圖輯／德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股

圖輯／德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股
勤刷牙、用牙線 不怕嗑瓜子崩牙

勤刷牙、用牙線 不怕嗑瓜子崩牙
情人節巧克力「過大包裝」 有誤導消費者之嫌

情人節巧克力「過大包裝」 有誤導消費者之嫌

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53

成大宿舍伙食（上）

2023-03-15 03:00
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

病中偶感

2023-03-17 02:00

那一刻我熱淚盈眶

2023-03-19 02:00

新加坡之旅

2023-03-20 02:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照