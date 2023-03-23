網上一戶有三個孩子的家庭，媽媽經常犯錯卻不自知，西瓜分成多少份是富彈性的，她卻偏偏喜歡自製緊張競爭氣氛。

「這最後一片，誰吃得最快，就可以吃到！」於是三個小孩瘋狂將手裡的西瓜塞進嘴裡快速吃，雙眼則緊盯著桌上的最後一片，最終演變成你爭我奪的混亂場面。我滿腹疑問，這是媽媽樂見的嗎？

不少爸媽以為競爭可激發孩子的奮鬥心和上進心，其實反而適得其反，大大破壞了子女之間的感情。

「哪一個乖，我就疼哪一個」、「哪一個食飯食得最快，我就獎勵他一支冰棒」、「你成績差，就沒機會跟我一起去旅行」。

天啊！一家人本應該是一條心地發揮團隊精神，爸媽卻將子女強迫成為競爭對象，既要從早到晚提防著對方，兄弟姊妹的情誼又哪來空間萌生？天下間沒有傻瓜會跟競爭對手做朋友的。

反觀另外一個兩兄妹的家庭，兄妹間的感情極深厚，哥哥處處細心照顧小妹妹，妹妹則愛親近哥哥，兩兄妹互相愛護，從來不會為爭奪物資而吵個不停。

「媽媽，哥哥放學都會肚子餓，我要帶點心給他。」小妹妹在吃點心時，都不忘關照哥哥，真窩心。

當爸媽的應該從旁引導，增進孩子們的感情。記得以前我接哥哥放學之前，都會輕輕提醒弟弟：「記得幫哥哥選一包糖果。」弟弟高舉糖果大叫：「哥哥！哥哥！」兩兄弟在學校門外相擁的一幕，我永遠都不會忘記。