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貪愛為母

〈六合飛翔〉岑逸飛

吃自助餐固然能引發貪念，但或者說，吃自助餐是否能吃得理智一點？吃得有分寸，抱著「只吃八分飽」的心態，懂得該吃的吃，能享的享，吃不下就甘願放棄，絕不貪多，這該可以了吧？

問題是，貪婪是魔鬼的化身，而凡夫畢竟是凡夫，面對魔鬼的誘惑，有時很難抗拒，既然眼前全是豐富的菜色，無形中貪的意念就起，只想多吃一些，而當貪念一起，很多欲望就隨之而來了。

從自助餐的哲學擴大來看，人生也好比一道自助餐，社會則像個大餐廳，裡面長期擺放著各種各樣菜色，琳瑯滿目，讓人眼花撩亂、胃口大增，但凡夫懂得如何慎選嗎？

人生這道自助餐，我們自呱呱墜地開始，就無可避免被迫參與，而警覺「貪念」的發酵，是人生一道重要的防火牆。人生多歧路，誘惑是五花八門，可千萬不要把毒物當作食物，日積月累，等於慢性中毒。

殘害人生的毒物，佛家有「五毒」之說：貪、瞋、癡、慢、疑；若加以濃縮，則先以前「三毒」為戒，而「三毒」之中，又以「貪」為首。所謂「無明為父，貪愛為母」，此語出自《大般涅槃經》：「苦以貪愛母，無明以為父，隨順尊重是，則墮無間獄。」

有個故事說：有位旅人被狂象追趕，躲進枯井，攀住井邊樹藤往下爬，發現井底有毒蛇，想往上爬，又看到老鼠在井邊啃食樹藤，正在恐慌時，蜜蜂滴了五滴蜜在他口裡，遂忘記危境，這便是貪的誘惑。

「貪」的殺傷力極大，人若對自己的「追求」不設防，放鬆戒備，被「貪」擺布，迷失自我，就隨時隨地有掉進陷阱的危險。因此，若塵世間的自助餐容易助長貪念，還是避之則吉，何必用它來試煉定力？

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