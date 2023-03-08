與內地維權律師陳光誠相似的另類律師，南韓 也有，2013年播映的南韓電影 「逆權大狀」，韓片原名「辯護人」，英文片名是Attorney，即法律代理人，中文片名「逆權大狀」，可謂神來之筆。不叫「維權」而稱「逆權」，只是立場不同的指稱。

「維權」之「權」，是人權、民權；「逆權」之「權」，是管治權、專權以至極權。這部電影在南韓上映時，觀影人數超過千萬，引起爭議也頗大。而在香港上映時，正當「佔中」與「反佔中」兩種勢力鬧得沸沸騰騰，也可說非常「應景」，切中時弊。

在要求真普選人士心中，「佔中」是維權；在當權者眼中，「佔中」當然是逆權。維權與逆權的分野，其中的是非對錯，看看這部電影便有啟發。

「逆權大狀」根據真人真事改編，劇情講述1980年代南韓處於全斗煥軍事獨裁政權執政，全國普遍發生學生要求民主和自由的遊行 示威活動；而只有高中學歷、既沒錢、也沒背景的宋佑碩，靠個人努力成為一名稅務律師，後來因為替學生辯護，人生迎來重大改變，參與人權運動。

不可不知的是，片中宋佑碩的原型是2002年成為南韓總統的盧武鉉，他本身清白，2009年卻因捲入賄賂醜聞案而跳崖輕生，令人不勝唏噓。

盧武鉉的座右銘是「嚴以律己，寬以待人」，他最尊敬的人是美國前總統林肯，希望自己能像林肯那樣以「低姿態的人，謙遜的權力」造就「強大的國家」。

另外，南韓還有2017年上映的兩部「逆權」電影，包括「逆權司機」與「逆權公民」。「逆權司機」聚焦光州民主運動，而「逆權公民」可說是南韓全民覺醒的大成，也側寫了一場民主運動。