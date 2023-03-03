港澳慣稱的「雪糕」，內地或台灣稱為冰淇淋、冰激凌或甜筒，是一種冷凍甜品，通常以鮮奶油或奶油等乳製品為原料，並加入水果或其他成分和香料混合製成。有人認為這是馬可波羅從中國把牛奶 變冰的辦法帶回義大利 ，令歐洲夏季的冷飲有了突破。這當然不確。翻閱史料，活於十三、四世紀的馬可波羅，沒有將雪糕從中國傳到西方。

不過如今「馬可波羅」這四個字，已成為商標，酒店、餐廳、麵包、瓷磚，都有冠上「馬可波羅」的名字。這些現象，皆因《馬可波羅遊記》而來。今日不少事物，其來源地是中國或是西方，都靠《馬可波羅遊記》這本書，讓人得知一鱗半爪，但不見得就是真相。

以雪糕為例，中國古代食譜 並無雪糕的記載，倒是唐代的《酉陽雜俎》，曾記載如何製作冷飲，那是以流質的「酪飲」，加上水果佐料「糖酪」。另外宋英宗年間，有種名叫「冰酪」的冷飲風靡一時，它用牛羊奶為主料，配以果汁，與冬天保藏到夏的冰雪調製，形狀、色澤、味道，堪稱雪糕的雛形，詩人楊萬里曾揮毫寫了《詠冰酪》詩一首：「似膩還成爽，如凝又似飄。玉來盤底碎，雪向日冰銷。」

西方的雪糕，傳說始自公元前四世紀，亞歷山大大帝遠征埃及時，把阿爾卑斯山的冬雪保存，將水果或果汁冷凍後食用，從而增強士兵的士氣。另一說是始自公元前三世紀的波斯，有人製成有玫瑰水味的水糕獻給皇室。

三百年後，古羅馬帝國的暴君尼祿，曾命人從高山取下冰雪，拌以水果和牛奶，製成最原始的雪糕；而從尼祿到中國唐代，已是六、七百年後。至於現代雪糕的產品，據說是法國路易十六的御廚製作的。