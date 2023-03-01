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森林復修計畫

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近參加公司植樹活動，重遊久違了的嘉道理農場暨植物園，這裡林木茂盛，到處鳥語花香。活動當日，適逢春霧，置身山丘，遠望深圳，層層薄霧，猶如人間仙境。忽然聯想起關正傑主唱「殘夢」內的一句歌詞「遠時像遠山霧迷濛，千里霧飄送」，美景令人神往。

嘉道理農場成立初期以援助農業為主，發展到今天已經成為香港一個以可持續發展研究為基礎，透過物種保育和生態系統復修的工作，將人類和大自然聯繫的主題植物園。公司致力應對氣候變化的挑戰，在電力業務上積極透過能源轉型進行減碳之外，在嘉道理農場暨植物園團隊的介紹下，更深入了解到森林復修的重要性，這種基於自然的解決方案對應對氣候變化同樣重要。

以科學為基礎的森林復修有助恢復自然生態及重建生物多樣性。今次的合作，將為期十年，希望為香港以至南中國地區建立一個以科學為基礎、具有生物多樣性的森林復修模式。

今次植樹活動，在植物學家和園藝家等的細心指導下，上了寶貴的一課，認識到森林復修計畫需要深耕細作，將透過種植至少200款不同品種、多達2萬5000棵原生樹木、灌木和草本植物，復修位處農場自然保育區核心的10公頃高地熱帶森林，重建其生物多樣性，深入了解如何活化備受破壞的熱帶園林，並希望為野生動物及傳粉媒介帶來正面連鎖反應。下次去參觀，我可以上山尋找自己栽種的福建青岡「CLP00003」。

植物園 香港 減碳

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