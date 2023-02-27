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「土行孫」植物

〈六合飛翔〉岑逸飛

人參是亞洲常見藥材，用於癒後恢復體力、調節荷爾蒙、降低血糖和控制血壓和肝功能保健等。它的根部所含皂苷是其有效成分，其中以長白山的野參，皂苷成分較高。由於人參不易栽培，所以朝鮮半島於18世紀初栽培高麗參，美國在19世紀中期栽培花旗參。三者比較，人參補元氣，高麗參補腦，花旗參則偏涼，若受不了人參的溫補，可考慮用花旗參的涼補取代。

不過人參的正面功能很難以現代科學證明，不同的研究報告往往出現相互矛盾的結論。支持者聲稱這是由於測試的人參樣本品質參差不一。也許人參可視為一種適應原，也就是對身體無害，但能增強身體抵抗力的產品。雖然人參如今已被用於心血管、糖代謝、中樞神經、性腺、抗衰老等與荷爾蒙相關的研究，但其神奇功效，只能姑妄言之，姑妄信之。

儘管如此，筆者對人參，仍有著一種偏執的喜愛。在中國傳說，它有如《封神演義》的人物「土行孫」，擅長在地下行走之術。土行孫是玉虛十二仙之中懼留孫的弟子，修行於夾龍山飛雲洞，闡教第三代門人之一，妻子為成湯大將鄧九公之女鄧嬋玉。他身材矮小，不過四尺，面如土色，但本領高強，身手敏鋭，以鐵棍為兵器，以地行術（遁地術）稱雄諸神；身負百年道行，貪財且喜好女色。

如果人參是「土行孫」植物，那麼挖掘時要小心翼翼地圍捕，防止它跑掉。另外，人參每次出土，相隔數十年；在此之前它總在地下隱居百年以上，且需要在林間、岩下、腐土、低溫、背陰向陽、倚水又排水良好、每日陽光三至五小時等條件下，才能自然生長。既然得來不易，真要好好珍惜。

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