我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

AI是這樣煉成的

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，風靡全球的人工智能對話機器人ChatGPT，去年11月公開讓公眾使用，一個月內已吸引100萬用戶，兩個月後，暴升至3000萬人，每天有500萬人到訪網頁，打破所有紀錄。此軟件目前未支援香港地區，大家暫時未必用到，但其爆發式成功，令專家津津樂道。

工程系教授B君試用後，驚嘆其「創作能力」，此AI不但沒有「牛頭不對馬嘴」，還懂得寫文章、編碼、寫詩和作畫。這正是「generative AI」（生成式人工智能）的特色，它學習海量文件之後，將內容吸收為己用，融會貫通，再創作新作品。

「必須注意的是，這種AI沒有分辨能力。如果學習的文字是錯誤、歧視、有偏見的信息，它綜合之後就會『學壞』，寫出錯誤、歧視、有偏見的文章。」他解釋，教育AI與教育兒童一樣，研發團隊必須從它的學習資料中，刪除性別歧視、種族歧視、冒犯、色情等「有害」內容，保持內容健康。

教育AI比教育兒童更昂貴，開發商OpenAI最近獲微軟投資100億美元，用於開發超級電腦、支援雲計算等，還有幾百名專業電腦工程師夜以繼日研發新版本，令AI愈來愈聰明。預計到了2025年，九成網上內容皆由人工智能產生，寫作、文書、創作的人，隨時可能飯碗不保。

AI 種族歧視 教育

上一則

掌中劇資深藝師朱振源75歲辭世 台文化部將頒發旌揚狀

下一則

女為悅己容

延伸閱讀

多省拚經濟 學者：聽見人行印鈔機的轟鳴聲

多省拚經濟 學者：聽見人行印鈔機的轟鳴聲
台版ChatGPT 拚年底亮相

台版ChatGPT 拚年底亮相
北京挺類ChatGPT研發 百度一大利多

北京挺類ChatGPT研發 百度一大利多
黃仁勳讚ChatGPT：AI界的iPhone時刻

黃仁勳讚ChatGPT：AI界的iPhone時刻

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪