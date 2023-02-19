上回講到，風靡全球的人工智能對話機器人ChatGPT，去年11月公開讓公眾使用，一個月內已吸引100萬用戶，兩個月後，暴升至3000萬人，每天有500萬人到訪網頁，打破所有紀錄。此軟件目前未支援香港地區，大家暫時未必用到，但其爆發式成功，令專家津津樂道。

工程系教授B君試用後，驚嘆其「創作能力」，此AI 不但沒有「牛頭不對馬嘴」，還懂得寫文章、編碼、寫詩和作畫。這正是「generative AI」（生成式人工智能）的特色，它學習海量文件之後，將內容吸收為己用，融會貫通，再創作新作品。

「必須注意的是，這種AI沒有分辨能力。如果學習的文字是錯誤、歧視、有偏見的信息，它綜合之後就會『學壞』，寫出錯誤、歧視、有偏見的文章。」他解釋，教育 AI與教育兒童一樣，研發團隊必須從它的學習資料中，刪除性別歧視、種族歧視 、冒犯、色情等「有害」內容，保持內容健康。

教育AI比教育兒童更昂貴，開發商OpenAI最近獲微軟投資100億美元，用於開發超級電腦、支援雲計算等，還有幾百名專業電腦工程師夜以繼日研發新版本，令AI愈來愈聰明。預計到了2025年，九成網上內容皆由人工智能產生，寫作、文書、創作的人，隨時可能飯碗不保。