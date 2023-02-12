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毒舌大狀

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日前我以試探式問年輕人：「喂，有沒有興趣陪媽咪看黃子華舞台劇呀？」

他聳聳肩：「如果有票，我有兩個女同事好想看。」言下之意，表示興趣不大。記得當日我跟長子興高采烈地談論黃子華的單口喜劇時，比他年幼八年的弟弟還是小朋友，畢竟黃子華並非屬於他的年代吧！

我嘰咕笑起來：「傻瓜，現在全城都在找票，黃子華和林海峰一起主演的舞台劇《愛我別走》一票難求呀，你想看都沒得看呀！」

年輕人還是跟我結伴看了電影《毒舌大狀》，135分鐘絕無一刻冷場，劇情極之緊湊，身旁的年輕人動也不動的看得入神。

老實說，黃子華無疑是《毒舌大狀》的最強勁號召，觀眾無不是為了他而進電影院，但整個製作團隊絕對都是值得稱讚的。導演兼編劇吳煒倫於電影中盡顯非凡功力，我更欣賞的是那天衣無縫的選角組合。

除了當今的黃子華，壓根兒想不到還有誰可演活這位毒舌大狀；男團Error的「華Dee」何啟華擔任了Comic Relief的任務，讓觀眾看得過癮；當時得令的王丹妮全劇以毒顏示人，卻仍具吸引，謝君豪是一貫的charming，狀態仍勇的林保怡是一個bonus；廖子妤和楊偲泳均非常稱職。

甫離開電影院，我問年輕人觀後感，料不到他的反應比我還要興奮，有點兒他哥哥當年的影子：「黃子華好正呀！那個人好聰明！」他突然嚴肅地說：「媽，如果有黃子華舞台劇門票，我要看！」

「黃子華」，是屬於我們每一個年代的。

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