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回港做旅客

〈太平山下〉堅仔

去年底，北京當局突然取消動態清零，香港不久亦同步開放，女兒們終於可在聖誕假期重返闊別兩年的香港；下機後，更可在半小時內離開機場，比我上次的六小時快了很多。一家又能在香港團聚過節，尤其見到牽掛了兩年的兩隻小狗，令她們格外開心。

但在這短短的假期內，可留在家裡吃飯的機會卻不多，因為她們渴望遍嘗盼了兩年「回港必食」的美食，要去不同的餐廳吃午餐、飲下午茶與晚餐。但可惜， 因為中學時讀的是國際學校，很多同學都已搬離，同時對年輕人來説，兩年是一段不短的時間。她們都說，今次回港，感覺好像回到曾經住了十多年的東京一樣，更像旅客，少了返回自己老家過節的親切感。

假期的最後十天，大女兒的男朋友也來到香港，這是他第一次到訪亞洲，我們當盡地主之誼，為他們安排節目。記得當年住在日本時，家距東京鐵塔很近，站在窗前就能看得清楚，卻始終失之交臂，回想起來總覺有點缺失。香港也一樣，許多旅遊熱點都沒有去過，於是趁此機會，或者說找到個好藉口，決意與他們一起充當訪港旅客，到處去玩玩。

首先到昂坪洲，坐了玻璃吊車去看大佛，然後再去紫羅蘭╱孖崗山行山徑。香港日新月異，較新的好去處尚有中環的大館、保育翻新後的中環街市、M+和香港故宮文化博物館等等。

當然，不可或缺的還有女兒們心中的「美食譜」、著名餐廳的國際佳餚。我們先品嘗了利苑的脆皮雞，然後是夏宮的乳豬件、山頂太平山餐廳的泰式咖哩和海南雞飯、 夜上海的北京鴨、麗思卡爾頓102樓高的下午茶、 媽咪雞蛋仔的巧克力香蕉雞蛋仔、翡翠拉麵的鍋貼小籠包、百事吉的酥皮蛋撻；不過最熱鬧、最豐富、最難忘的，還是蘭桂坊老字號Tokio Joe華師傅親手炮製的Omakase壽司晚宴；而翠華茶餐廳的阿華田西多、西貢勝記的炸鮑魚、中環一樂的燒鵝瀨粉、深水埗高高酒家的冰鎮咕嚕肉、瑰麗酒店BluHouse的檸檬批等，就別有一番趣味。不用說，飲茶自然少不了，並深信鳳爪、金錢肚和牛百葉的觸特風味，將令我們這位老外朋友畢生難忘。

每年的聖誕節，香港的夜景都格外美麗，去年太古廣場、置地廣場、尖東、海運大廈和1881等熱點的聖誕裝飾也依然華麗，唯是港島幾座主要大廈的燈飾卻比往年少了很多，連匯豐銀行大廈前的大聖誕樹都不見了，甚至連「老蘭」蘭桂坊都較疫前冷清許多。不知是否因為很多老外搬走了，或趁香港取消隔離政策，趕快回故鄉探親與團聚？

女兒們臨回美前一晚，想去買點紀念品，我便乘機一石二鳥，再上山頂，除了購物還可看看夜景。

誰知山頂廣場冷冷清清，連唯一賣紀念品的商店都已停業。後來去了對面的凌霄閣（新老親亭），才找到一家只售山頂紀念品的小店，但也是門可羅雀，品種選擇既少，價錢又貴，沒有一件買得上手。最後來到山頂纜車站，見新開四個多月的第六代纜車仍在運行，只是再也看不到昔日的人龍和鬧忙了。

也許這是香港人為新冠病毒付出的代價吧！希望在開放和通關之後，這繁華的都會能快速回復她往昔的熱鬧和風采。

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